Обмежено придатні

Серія 3 | 22.12.2025 | 2025

Дивіться онлайн серіал Обмежено придатні 2025 серія 3 від 22.12.2025 на сайті СТБ та дізнайтеся, як мине перший день народження Наді під час повномасштабного вторгнення.

Майже рік життя Наді та Діани у Польщі можна назвати вдалим. Вони комфортно облаштувалися та знайшли друзів. У день народження Наді Ґжеґож і Юрек підготували їй сюрприз. Однак і цього року святкування матиме дуже неочікуваний фінал.

Драматична комедія Обмежено придатні 2025 серія 3 покаже, як після дзвінка додому жінки терміново мусять повертатися в Україну. Юрек зголошується їх підвезти, але дорогою його автівка ламається. Тоді Діана звертається по допомогу до тітки Рити. Як відреагує Надя, коли дізнається про вчинок доньки? І яка зустріч чекатиме на героїнь вдома? Дізнайтеся просто зараз – дивіться онлайн серіал Обмежено придатні 2025 серія 3 від 22.12.2025 на сайті СТБ.

Дивитись онлайн всі серії Обмежено придатні

Дивитися Обмежено придатні 2025 2 серія

