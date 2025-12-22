Проєкти
Обмежено придатні

Обмежено придатні 2025: дивитись онлайн 2 серія від 22.12.2025
Обмежено придатні

Обмежено придатні 2025 3 серія від 22.12.2025 дивитись онлайн
Обмежено придатні Серія 2 Обмежено придатні 2025 2 серія від 22.12.2025 дивитись онлайн
Серія 2 | 22.12.2025 | 2025

Дивіться онлайн серіал Обмежено придатні 2025 серія 2 від 22.12.2025 на сайті СТБ та дізнайтесь, як родина Найдюків жила під час повномасштабної війни.

Надя та Діана вирішують виїжджати за кордон. Там вони знаходять прихисток у Польщі. Надя зустрічає Ґжеґожа, з яким познайомилась ще у 90-х, а Діана починає спілкуватися з його сином Юреком. Чи вдасться героїням знайти своє місце під сонцем у чужій країні? Покаже драматична комедія Обмежено придатні 2025 серія 2.

Тим часом Зеник, піддавшись впливу Гріши, йде у військкомат. Хоча герой і не готовий воювати, він проходить лікарську комісію. А Денис шукає свої способи побороти внутрішні конфлікти, пов’язані з тиском ззовні. Що ж чекає Зеника із сином? Дізнайтеся просто зараз – дивіться онлайн серіал Обмежено придатні 2025 серія 2 від 22.12.2025 на сайті СТБ.

Дивитись онлайн всі серії Обмежено придатні

Дивитися Обмежено придатні 2025 1 серія

