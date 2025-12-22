Обмежено придатні 2025: смотреть онлайн 2 серия от 22.12.2025

Серия 2 | 22.12.2025 | 2025

Смотрите онлайн сериал Обмежено придатні 2025 серия 2 от 22.12.2025 на сайте СТБ и узнайте, как семья Найдюков жила во время полномасштабной войны.

Надя и Диана решают уезжать за границу. Там они находят убежище в Польше. Надя встречает Гжегожа, с которым познакомилась еще в 90-х, а Диана начинает общаться с его сыном Юреком. Удастся ли героиням найти свое место под солнцем в чужой стране? Покажет драматическая комедия Обмежено придатні 2025 серия 2.

Тем временем Зеник, поддавшись влиянию Гриши, идет в военкомат. Хотя герой и не готов воевать, он проходит врачебную комиссию. А Денис ищет свои способы побороть внутренние конфликты, связанные с давлением извне. Что же ждет Зеника с сыном? Узнайте прямо сейчас – смотрите онлайн сериал Обмежено придатні 2025 серия 2 от 22.12.2025 на сайте СТБ.

