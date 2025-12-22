Проекты
Обмежено придатні

Video: Обмежено придатні 2025: смотреть онлайн 1 серия от 22.12.2025

Смотреть онлайн сериал Обмежено придатні 2025 1 серия от 22.12.2025. Сериал Обмежено придатні 1 серия 2025 смотреть онлайн от 22 декабря 2025 - на сайте СТБ
Обмежено придатні

Обмежено придатні

Серия 1 | 22.12.2025 | 2025

Смотрите онлайн сериал Обмежено придатні 2025 серия 1 от 22.12.2025 на сайте СТБ – история семьи Найдюков точно найдет отклик в вашем сердце.

Надя работает учительницей в школе, уже много лет живет с Зеником и воспитывает двух взрослых детей Дениса и Диану. 23 февраля она празднует день рождения, вот только никто из ее близких этого не помнит. Даже коллеги по работе забыли о празднике Нади.

Драматическая комедия Обмежено придатні 2025 серия 1 покажет, как Зеник вместе с соседом Гришей сосредоточены на совсем другом празднике. Их мнение полностью разделяет и мать Найдюка старшего. Что же случится, когда они все вспомнят о дне рождения Нади? И как ночь на 24 февраля 2022 года перевернет жизнь семьи Найдюков? Узнайте прямо сейчас – смотрите онлайн сериал Обмежено придатні 2025 серия 1 от 22.12.2025 на сайте СТБ.

Смотреть онлайн все серии Обмежено придатні

 

