Обмежено придатні 2025: смотреть онлайн 1 серия от 22.12.2025

Серия 1 | 22.12.2025 | 2025

Смотрите онлайн сериал Обмежено придатні 2025 серия 1 от 22.12.2025 на сайте СТБ – история семьи Найдюков точно найдет отклик в вашем сердце.

Надя работает учительницей в школе, уже много лет живет с Зеником и воспитывает двух взрослых детей Дениса и Диану. 23 февраля она празднует день рождения, вот только никто из ее близких этого не помнит. Даже коллеги по работе забыли о празднике Нади.

Драматическая комедия Обмежено придатні 2025 серия 1 покажет, как Зеник вместе с соседом Гришей сосредоточены на совсем другом празднике. Их мнение полностью разделяет и мать Найдюка старшего. Что же случится, когда они все вспомнят о дне рождения Нади? И как ночь на 24 февраля 2022 года перевернет жизнь семьи Найдюков? Узнайте прямо сейчас – смотрите онлайн сериал Обмежено придатні 2025 серия 1 от 22.12.2025 на сайте СТБ.

Смотреть онлайн все серии Обмежено придатні