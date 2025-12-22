Проєкти
Обмежено придатні

Дивіться онлайн серіал Обмежено придатні 2025 1 серія від 22.12.2025.
Дивіться також
Обмежено придатні 2025 3 серія від 22.12.2025 дивитись онлайн

 Обмежено придатні 2025: дивитись онлайн 1 серія від 22.12.2025
Обмежено придатні 2025 2 серія від 22.12.2025 дивитись онлайн
Дивіться онлайн серіал Обмежено придатні 2025 серія 1 від 22.12.2025 на сайті СТБ – історія родини Найдюків точно знайде відклик у вашому серці.

Надя працює вчителькою в школі, вже багато років живе із Зеником і виховує двох дорослих дітей Дениса та Діану. 23 лютого вона святкує день народження, от тільки ніхто з її близьких цього не пам’ятає. Навіть колеги по роботі забули про свято Наді.

Драматична комедія Обмежено придатні 2025 серія 1 покаже, як Зеник разом із сусідом Грішею зосереджені на зовсім іншому святі. Їхню думку повністю поділяє і матір Найдюка старшого. Що ж трапиться, коли вони всі згадають про день народження Наді? І як ніч на 24 лютого 2022 року переверне життя родини Найдюків? Дізнайтеся просто зараз – дивіться онлайн серіал Обмежено придатні 2025 серія 1 від 22.12.2025 на сайті СТБ.

