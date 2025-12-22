Обмежено придатні 2025: смотреть онлайн 3 серия от 22.12.2025

Серия 3 | 22.12.2025 | 2025

Смотрите онлайн сериал Обмежено придатні 2025 серия 3 от 22.12.2025 на сайте СТБ и узнайте, как пройдет первый день рождения Нади во время полномасштабного вторжения.

Почти год жизни Нади и Дианы в Польше можно назвать удачным. Они комфортно обустроились и нашли друзей. В день рождения Нади Гжегож и Юрек подготовили ей сюрприз. Однако и в этом году празднование будет иметь очень неожиданный финал.

Драматическая комедия Обмежено придатні 2025 серия 3 покажет, как после звонка домой женщины срочно должны возвращаться в Украину. Юрек соглашается их подвезти, но по дороге его машина ломается. Тогда Диана обращается за помощью к тете Рите. Как отреагирует Надя, когда узнает о поступке дочери? И какая встреча ждет героинь дома? Узнайте прямо сейчас – смотрите онлайн сериал Обмежено придатні2025 серия 3 от 22.12.2025 на сайте СТБ.

