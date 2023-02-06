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МастерШеф

«МастерШеф. Професіонали»-4: дата старту кулінарного шоу

06.02.2023

Кулінарний проєкт «МастерШеф. Професіонали»-4 вийде 11 лютого на телеканалі СТБ. Новий сезон популяризуватиме українські кулінарні традиції. А нові учасники з приголомшливими історіями горітимуть сміливими ідеями. Світила на кухні «МастерШеф» вже зовсім скоро здивують вас унікальними стравами та смаковими поєднаннями. Не пропустіть! 

МастерШеф. Професіонали 4: дата виходу у 2023 році

З 11 лютого глядачі ще більше дізнаються про нашу кухню! Адже саме цей сезон доведе, що українські рецепти спроможні скласти гідну конкуренцію іноземним стравам. Майстерність професійних кухарів оцінюватимуть незмінні судді проєкту «МастерШеф» та одні з найактивніших волонтерів українського кулінарного фронту — Ектор Хіменес-БравоОльга Мартиновська та Володимир Ярославський.

«Під час кастингу наші учасники вже змогли вразити суддів. Наприклад, хлопець, який сам придумує, розробляє технології та виробляє сири. Його буррата виявилася кращою за все, що куштували наші досвідчені шеф-кухарі. Тож на нас очікує дуже цікавий та максимально прикладний сезон», — розповідає креативний продюсер проєкту Володимир Турич.

А одна з учасниць навіть вивчила іспанську мову, аби заговорити з чоловіком своєї мрії — Ектором! Невже розгоряться справжні іспанські пристрасті?

МастерШеф. Професіонали 4: дата виходу у 2023 році

Мариновані кочерижки, ріп’яхи, фондан із хруща – такого ви точно ще не бачили та не куштували. Проте все це вже незабаром представлятимуть учасники нового сезону.

Зйомки проєкту відбувалися з дотриманням усіх необхідних правил безпеки під час повітряної тривоги. Навіть якщо доводилося переривати приготування страв на кілька годин. Роботу локації забезпечувало автономне енергоживлення.

Не пропустіть новий сезон «МастерШеф. Професіонали»-4 вже 11 лютого о 19:00 на СТБ!  

Video: МастерШеф. Професіонали 4: дата виходу у 2023 році

Коли МастерШеф. Професіонали 4 сезон виходить в ефір телеканалу СТБ у 2023 році? Дата старту нового сезону МастерШеф Професіонали-4 на СТБ

 

Video: МастерШеф. Професіонали 4: дата виходу у 2023 році

Коли МастерШеф. Професіонали 4 сезон виходить в ефір телеканалу СТБ у 2023 році? Дата старту нового сезону МастерШеф Професіонали-4 на СТБ

 

Video: МастерШеф. Професіонали 4: дата виходу у 2023 році

Коли МастерШеф. Професіонали 4 сезон виходить в ефір телеканалу СТБ у 2023 році? Дата старту нового сезону МастерШеф Професіонали-4 на СТБ

Виробництво проєкту — творча студія StarLight Production

Директорка творчої студії — Вікторія Вишнякова

Креативний продюсер — Володимир Турич

Продюсер проєкту — Дмитро Товстоляк

Керівник проєкту — Дмитро Широбоков

Генеральна продюсерка виробництва програм СТБ — Наталя Франчук.

Следите за информацией на официальных страницах «МастерШеф»:

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