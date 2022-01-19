Львівські пампухи: рецепт випічки на Водохреще від Валентина Брайчука
19.01.2022
У багатьох регіонах України є традиція на свята готувати пишні пампухи. Готують їх усього-на-всього двічі на рік: на Різдво та на Водохреще. Учасник «МастерШеф. Професіонали»-2 Валентин Брайчук поділився власним рецептом пишних та смачних пампухів! Детальніше — далі в матеріалі!
Прем’єра «МастерШеф. Битва сезонів» в ефірі СТБ відбудеться 22 січня о 19:00
Більше на тему: Гарбузовий пиріг у глазурі: рецепт від Ектора Хіменеса-Браво
Інгредієнти:
- молоко — 1 л;
- дріжджі — 1 пачка;
- яйця — 8 шт.;
- цукор — 50 г;
- масло — 100 г;
- олія — 50 г;
- борошно — 2―2,5 кг.
Спосіб приготування:
- У теплому молоці розчинити дріжджі, додати цукор. Залишити на 15 хвилин у теплому місці.
- Додати решту інгредієнтів і замісити тісто, щоб не прилипало до рук. Накрити серветкою і залишити в теплому місці на 1 годину. Зробити обминку, залишити ще на 30 хвилин.
- Розкачати готове тісто товщиною 0.5―1 см, вирізати кружки діаметром 5 см, всередину покласти улюблену начинку, закрити тісто, сформувати кульку. Залишити кульки в теплому місці на 30 хвилин, щоб підійшли.
- Смажити у фритюрі за температури 130―140°C з обох боків.
- Викласти на паперові серветки, просушити від залишку олії.
- Дати остигнути, посипати цукровою пудрою.
Смачного!
Більше на тему: Керівник проєкту «МастерШеф Битва сезонів» про команду, учасників легендарного проєкту та новий сезон
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSI3ODkiDQpkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX091dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0id3d3LnN0Yi51YS9tYXN0ZXJjaGVmIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzP2ZiPTAwMSI+PC9zY3JpcHQ+IC0tPg0K
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19TVEJfY29udGVudF9iYW5uZXIgLS0+DQo8ZGl2IGlkPSdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODU5ODcxNzQtMCcgc3R5bGU9J21hcmdpbjogMCBhdXRvO2hlaWdodDo0MDBweDsgd2lkdGg6NTgwcHg7Jz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODU5ODcxNzQtMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+