22 січня 2022 року о 19:00 на телеканалі СТБ відбудеться прем’єра «МастерШеф. Битва сезонів», де за перемогу боротимуться найкращі майстри кулінарного мистецтва з різних сезонів легендарного проєкту. Однак за яскравим і привабливим малюнком на екрані завжди стоїть титанічна праця величезної кількості людей. Про команду кулінарного шоу, тонкощі виробництва і про те, чого чекати від «МастерШеф. Битва сезонів», ми розпитали в керівника проєкту Андрія Пишного. Докладніше читайте в матеріалі.

Як обирали учасників нового сезону? Чому зупинилися саме на такому варіанті 20-ки?

Це дуже актуальне запитання, але я мовчатиму (усміхається). Правда, бо вибір нам дався суперскладно. За 11 сезонів «МастерШеф» аматорів та за три сезони «МастерШеф. Професіонали» зібралася ціла армія ультраталановитих і незабутніх героїв. Як вдалося вибрати, навіть не скажу. Напевно, двадцятка склалася дивовижним чином, бо ця двадцятка справді просто диво!

Кого із зіркових гостей чекати цього сезону?

До нас на кухню цього сезону в гості залетіли судді шоу «Україна має талант». Спеціально для них було розроблено конкурс, який дав їм змогу відчути себе і в гостях на кухні «МастерШеф», але й залучити досвід суддівства в «Україна має талант». До нас приходили мами суддів. То був дуже приємний конкурс! Судді показували дитячі фотографії, обговорювали своє дитинство з мамами, ділилися особистими історіями. І учасники цього дня приготували суперсмачні страви! Судді навіть жартували, що треба частіше запрошувати мам, щоб надихати учасників на такі цікаві страви.

Також учасники готували унікальні страви спеціально для Потапа. Були ще круті гості, але нехай це залишиться інтригою та приємним сюрпризом для ефірів.

Чи будуть якісь нововведення на «Битві сезонів»?

Будуть. Основні нововведення стосуються конкурсів. Усі конкурси нові або оновлені. Ми, правда, ними пишаємося, і недарма, бо часто учасники, виходячи після знімального дня, дякують за той досвід, який вони отримали.

Розкажіть трохи про конкурси та завдання: що буде цікавого, чи багато нових випробувань вигадували і які запам’яталися особисто вам?

Наприклад, дуже сподобався конкурс, коли герої готували гурме-кейтеринг для шеф-кухарів, бо «не той п’є, хто варить», як кажуть, і кухарі на кухні їдять найпростішу їжу. І коли цей конкурс відбувся, було приємно усвідомлювати, що ми влучили в ціль і порадували шефів суперсмачним кейтерингом, який можна доставляти.

Як вам знову працювати з учасниками, з якими вже знайомі? Чи хтось із них зміг вас дуже здивувати?

Так, вони як добре вино, з кожним роком стають лише кращими! Нам круто з ними працюється, кухня «МастерШеф» любить цих героїв, і цим усе сказано.

Можливо, були якісь курйози або зйомка, яка вам запам’яталася більше за інші?

Напевно, я вас засмучу, але ні. Ми банда, яка злагоджено працює майже 12 років разом. У нас немає курйозів, про які можна розповісти, але й нудними наші знімальні дні теж не назвати (усміхається).

