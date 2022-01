Влад Міцкевич прокоментував свою участь у «МастерШеф. Битва сезонів»

Влад уже добре знайомий глядачеві. У «МастерШеф»-8 він дійшов до фіналу. Після проєкту почав працювати бренд-шефом та шефом у трьох ресторанах, дуже багато навчався та працював над собою. Згодом Влад був учасником «МастерШеф. Професіонали»-2, а зараз вирішив спробувати свої сили у «МастерШеф. Битва сезонів», який вийде на екрани 22 січня 2022 року о 19:00.

«Мене мучили сумніви ― вриватися на “МастерШеф” ще раз чи ні. На носі було відкриття ресторану, запуск меню ще в одному шинку, купа планів та роботи. Крім цього я взяв передоплату в одному з проєктів, коротше, заміс лютий. Розставивши всі за і проти, було ухвалено рішення, що я вриваюся, а з чим, як то кажуть, чорт не жартує. Сезон обіцяє бути дуже цікавим, персонажі максимально сильні та гуморні, впевнений, що я виправдаю ваші очікування і всі ми дивитимемось цей сезон із задоволенням».

