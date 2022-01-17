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Влад Мицкевич прокомментировал свое участие в «МастерШеф Битва сезонов»

17.01.2022

Влад уже хорошо знаком зрителю. В «МастерШеф»-8 он дошел до финала. После проекта начал работать бренд-шефом и шефом в трех ресторанах, очень много учился и работал над собой. Затем Влад был участником «МастерШеф. Профессионалы»-2, а сейчас решил попробовать свои силы в «МастерШеф Битва сезонов», который выйдет на экраны  22 января 2022 года в 19:00. 

«Меня мучали сомнения ― врываться на “МастерШеф” ещё раз или нет. На носу было открытие ресторана, запуск меню ещё в одном кабаке, куча планов и работы. Помимо этого я взял предоплату в одном из проектов, короче, замес лютый. Расставив все за и против, было принято решение, что я врываюсь, а с чем, как говорится, черт не шутит. Сезон обещает быть очень интересным, персонажи максимально сильные и юморные, уверен, что я оправдаю ваши ожидания и все мы будем смотреть этот сезон с удовольствием».

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