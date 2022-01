Найяскравіші учасники минулих сезонів знову зійдуться на головному кулінарному проєкті країни, щоб з’ясувати, хто з них найкращий. Прем’єра «МастерШеф. Битва сезонів» в ефірі СТБ відбудеться 22 січня 2022 року о 19:00.

Більше на тему: «МастерШеф»-11 випуск 18: хто отримає звання найкращого кулінара-аматора країни?

11 сезонів поспіль «МастерШеф» змінює культуру харчування українців та відкриває нові імена у світі української кулінарії. Проєкт давно став головним майданчиком країни, на якому аматори та професіонали можуть заявити про себе, поборотися за звання найкращого шефа та пройти навчання у найкращих кулінарів світу. І хоча в кожному сезоні переможцем міг стати лише один, багато учасників переконані, що саме вони були гідні цього звання. Незабаром двадцятка найяскравіших та найталановитіших зірок проєкту повернуться на кухню «МастерШефа» по реванш і схрестять ножі в грандіозній битві за кулінарну першість.

Оцінювати майстерність учасників з усією суворістю будуть Ектор Хіменес-Браво, Ольга Мартиновська та Володимир Ярославський.

На проєкт повернеться переможець сьомого сезону Пава, який запам’ятався не лише оригінальними стравами, а й коронним «курлик». Паша Серветник, переможець першого сезону «МастерШеф. Професіонали», повертається у всеозброєнні, адже він свій приз направив на стажування по всьому світі, навчався в Азії та Європі. Фіналістка п’ятого сезону Катерина Велика, яка програла у фіналі Євгенові Клопотенку, має намір довести, що вона справді велика у світі кулінарії. Повернеться на головну кухню країни й незабутня кокетка Наталія Петрик — чи зможе вона тепер спокусити суддів своїми кулінарними шедеврами? На перемогу у «Битві сезонів» націлені кулінари-аматори з «МастерШеф»-11 Серафим Дерега та Саша Кривець, а також фіналіст «МастерШеф. Професіонали»-2, талановитий кулінар з оригінальним поглядом на їжу, продукти, техніки та смаки — Олександр Цвігун.

Стежте за новинами на офіційних сторінках проєкту «МастерШеф» в інстаграм, фейсбук та на сайті СТБ, щоб першими дізнатися, хто ще з учасників повернеться до «Битви сезонів» по реванш.

Виробництво — StarLight Production.

Директорка творчої студії — Єлизавета Гусєва.

Креативний продюсер студії — Володимир Турич.

Керівник проєкту — Андрій Пишний.

Генеральна продюсерка виробництва програм СТБ — Наталя Франчук.

Більше на тему: Гарбузовий пиріг у глазурі: рецепт від Ектора Хіменеса-Браво

Читайте нас також у Viber та Telegram СТБ

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.