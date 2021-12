Цієї п’ятниці, 24 грудня, о 19:00 на телеканалі СТБ вийде 18 випуск 11 сезону шоу «МастерШеф». Фіналісти докладатимуть максимум зусиль, щоб здобути таке жадане звання переможця. Що ж буде у 18 випуску легендарного шоу? Читайте зараз!

Уже цієї п’ятниці, 24 грудня, стане відомо, хто отримає звання найкращого кулінара-аматора країни в 11 сезоні шоу «МастерШеф». Та перед цим четвірку найсильніших чекає випробування, після якого один із них залишить проєкт за крок від суперфіналу. Їм доведеться приготувати три страви в одній з концепцій. Яка саме тематика дістанеться ― невідомо, адже аматори оберуть свій «білет» у цьому іспиті наосліп… Учасник, який упорається із завданням гірше, залишить проєкт просто наприкінці випробування, решта ж продовжить боротьбу за заповітну перемогу! На які страви кожен із них зробить ставку? Хто викличе захват у вимогливих суддів, а хто попрощається з мрією? І хто стане переможцем 11 сезону? Усе це ви дізнаєтеся вже наприкінці випуску! Не пропустіть!

Більше на тему: «МастерШеф»-11 випуск 17: хто пройшов у фінал легендарного шоу?

Читайте нас також у Viber та Telegram СТБ

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.