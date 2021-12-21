В эту пятницу, 24 декабря, в 19:00 на телеканале СТБ выйдет 18 выпуск 11 сезона шоу «МастерШеф». Финалисты будут прилагать максимум усилий, чтобы заполучить столь желанное звание победителя. Что же будет в 18 выпуске легендарного шоу? Читайте прямо сейчас!

Уже сегодня станет известно, кто получит звание лучшего кулинара-аматора страны в 11 сезоне шоу «МастерШеф». Но прежде четверку сильнейших ждет испытание, после которого один из них покинет проект в шаге от суперфинала. Им предстоит приготовить по три блюда в одной из концепций. Какая именно тематика достанется ― неизвестно, ведь аматоры выберут свой «билет» в этом экзамене вслепую… Участник, который справится с заданием хуже, покинет проект сразу в конце испытания, остальные же продолжат борьбу за заветную победу! На какие блюда каждый из них сделает ставку? Кто восхитит требовательных судей, а кто распрощается с мечтой? И, кто станет победителем 11 сезона? Всё это вы узнаете уже в конце выпуска! Не пропустите!

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