В эту субботу, 18 декабря, в 22:00 на телеканале СТБ вышел 17 выпуск 11 сезона шоу «МастерШеф». Участники приложили максимум усилий, чтобы покорить судей своими кулинарными способностями. Что же было в 17 выпуске легендарного шоу? Читайте прямо сейчас!

Лучшие кулинары-любители 11-го сезона продолжают бороться за победу. Сегодня каждый из них в долгожданном кителе, а значит, теперь у них еще больше ответственности! В первом испытании недели участники узнали, кто из них лучше поработал над собой, усвоил новые знания и применил советы судей. Каждый столкнулся со своими главными ошибками и получил шанс их исправить.

Светлана далеко не раз надевала черный фартук. Ей не всегда было просто найти общий язык с другими участниками и сдержать эмоции. Светлане нужно было приготовить три блюда, но продукты для них выбирала не она и даже не судьи, а соперники. От их выбора зависела легкость выполнения задачи. Владислав, Богдан и Яна ошибались в приготовлении классических блюд, поэтому их ждала классика! У трех участников было 10 коробок-загадок. В каждой из них был лишний ингредиент, а также не было одного ключевого. Они отгадывали блюда вместе, но готовили, конечно, каждый сам за себя.

По решению судей, в первом конкурсе Серафим плохо справился с заданием и выбыл из шоу.

Во втором конкурсе участники стали за поверхности, где их ждали большие коробки. Под ними находились ингредиенты, из которых они готовили на испытаниях двадцатки. Из этих наборов любителям нужно было приготовить совершенно другие блюда и доказать, как они выросли на проекте. Хуже всего с этим заданием справился Александр. Поэтому он покинул шоу после второго конкурса.

Третье испытание включало в себя микс битв и самых сложных конкурсов целого сезона. Позади участников было 5 коробок с продуктами, среди которых нужно было выбрать ту, которую подсказывало сердце, и занять место рядом с ней. Аматоров ждал обмен продуктами, из которых им нужно было готовить блюдо ресторанного уровня. Также они должны были выбрать специализированное усложнение: микрокухня, ресторан будущего или диетическая кухня. Хуже всего с этим конкурсом справилась Яна. Поэтому именно она покинула проект в шаге от финала.

Больше по теме: Как мариновать шашлык: рецепты от Алика Мкртчяна

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ