Цієї суботи, 18 грудня, о 22:00 на телеканалі СТБ вийшов 17 випуск 11 сезону шоу «МастерШеф». Учасники докладали максимум зусиль, щоб підкорити суддів своїми кулінарними здібностями. Що ж було у 17 випуску легендарного шоу? Читайте зараз!

Найкращі кулінари-аматори 11 сезону продовжують боротися за перемогу. Сьогодні кожен із них у довгоочікуваному кітелі, а отже, тепер у них ще більше відповідальності! У першому випробуванні тижня учасники дізналися, хто з них краще попрацював над собою, засвоїв нові знання та застосував поради суддів. Кожен зіткнувся зі своїми головними помилками та отримав шанс їх виправити.

Світлана далеко не раз надівала чорний фартух. Їй не завжди було просто порозумітися з іншими учасниками і стримати емоції. Світлані треба було приготувати три страви, але продукти для них обирала не вона і навіть не судді, а суперники. Від їхнього вибору залежала легкість виконання завдання. Владислав, Богдан та Яна помилялися у приготуванні класичних страв, саме тому на них чекала класика! У трьох учасників було 10 коробок-загадок. У кожній із них був зайвий інгредієнт, а також не було одного ключового. Вони відгадували страви разом, але готували, звісно ж, кожен сам за себе.

За рішенням суддів, у першому конкурсі Серафим погано впорався із завданням і вибув із шоу.

У другому конкурсі учасники стали за поверхні, де на них чекали великі коробки. Під ними були інгредієнти, з яких вони готували на випробуваннях двадцятки. З цих наборів аматорам потрібно було приготувати абсолютно інші страви і довести, як вони виросли на проєкті. Найгірше з цим завданням упорався Олександр. Тому він залишив шоу після другого конкурсу.

Третє випробування містило в собі мікс битв і найскладніших конкурсів цілого сезону. Позаду учасників було 5 коробок з продуктами, з яких треба було обрати ту, яку підказувало серце, і зайняти місце поряд із нею. На аматорів чекав обмін продуктами, з яких вони мали готувати страву ресторанного рівня. Також учасники мусили вибрати собі спеціалізоване ускладнення: мікрокухня, ресторан майбутнього або дієтична кухня. Найгірше з цим конкурсом упоралася Яна. Тому саме вона залишила проєкт за крок до фіналу.

