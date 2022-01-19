22 января 2022 года в 19:00 на телеканале СТБ состоится премьера шоу «МастерШеф. Битва сезонов», где за победу будут бороться лучшие мастера кулинарного искусства из разных сезонов легендарного проекта. Однако за яркой и привлекательной картинкой на экране всегда стоит титанический труд огромного количества людей. О команде кулинарного шоу, тонкостях производства и о том, чего ждать от «МастерШеф. Битва сезонов», мы расспросили у руководителя проекта Андрея Пышного. Подробнее читайте в материале.

Как выбирали участников нового сезона? Почему остановились именно на таком варианте 20-ки?

Это очень актуальный вопрос, но я буду молчать (улыбается). Правда, потому что выбор нам дался суперсложно. За 11 сезонов «МастерШеф» аматоров и за три сезона «МастерШеф. Профессионалы» собралась целая армия ультраталантливых и запоминающихся героев. Как удалось выбрать, даже не скажу. Наверное, двадцатка случилась чудесным образом, потому что эта двадцатка, и правда, просто чудо!

Кого из звёздных гостей ждать в этом сезоне?

К нам на кухню в этом сезоне в гости залетели судьи шоу «Україна має талант». Специально для них был разработан конкурс, который позволил им почувствовать себя и в гостях на кухне «МастерШеф», но и задействовать опыт судейства в «Україна має талант». К нам приходили мамы судей. Это был очень приятный конкурс! Судьи показывали детские фотографии, обсуждали свое детство с мамами, делились личными историями. И участники в этот день приготовили супервкусные блюда! Судьи даже шутили, что нужно чаще приглашать мам, чтобы вдохновлять участников на такие интересные блюда.

Также участники готовили уникальные блюда специально для Потапа. Были еще крутые гости, но пускай это останется интригой и приятным сюрпризом для эфиров.

Будут ли какие-то нововведения на «Битве сезонов»?

Будут. Основные новшества касаются конкурсов. Все-все конкурсы новые или обновленные. Мы, правда, ими гордимся, и по праву, потому что часто участники, выходя после съемочного дня, благодарят за тот опыт, который они получили.

Расскажите немного о конкурсах и заданиях: что будет интересного, много ли новых испытаний придумывали, какие запомнились лично вам?

Например, очень понравился конкурс, когда герои готовили гурме-кейтеринг для шеф-поваров, потому что «сапожник без сапог», как говорится, и повара на кухне едят самую простую еду. И когда этот конкурс случился, было приятно осознавать, что мы попали в точку и порадовали шефов супервкусным кейтерингом, который можно доставлять.

Как вам вновь работать с участниками, с которыми уже знакомы? Смог ли кто-то из них вас очень удивить?

Да, они как хорошее вино, с каждым годом стают только лучше! Нам круто с ними работается, кухня «МастерШеф» любит этих героев, и этим все сказано.

Возможно, были какие-то курьёзы или съемка, которая вам запомнилась больше остальных?

Наверное, я вас расстрою, но нет. Мы банда, которая слаженно работает почти 12 лет вместе. У нас нет курьезов, о которых можно рассказать, но и скучными наши съемочные дни тоже не назвать (улыбается).

Video: Руководитель проекта «МастерШеф Битва сезонов» о команде, участниках легендарного шоу и новом сезоне Руководитель проекта МастерШеф Битва сезонов Андрей Пышный рассказал о съемках нового сезона в 2022 году

Больше по теме: Влад Мицкевич прокомментировал свое участие в «МастерШеф Битва сезонов»

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ