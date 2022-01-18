Зазвичай протягом усієї осені та зими суддя шоу «МастерШеф» готує страви з гарбуза. У нашій країні цей овоч люблять і вирощують у промислових масштабах. Ектор Хіменес-Браво розповів, як приготувати смачний гарбузовий пиріг вдома. Докладний рецепт ― у матеріалі.

Прем’єра «МастерШеф. Битва сезонів» в ефірі СТБ відбудеться 22 січня о 19:00.

Більше на тему: Френч-тост: рецепт від Володимира Ярославського

Інгредієнти:

цукор — 1 склянка;

коричневий цукор — 1 склянка;

яйця — 4 шт.;

харчова сода — 1 ч. л.;

розпушувач — 1 ст. л.;

вершкове масло — 200 г;

борошно — 3 склянки;

вершки 30% — 1/2 склянки;

ванільний екстракт —1 ст. л.;

сироватка — 1/2 склянки;

кориця —1 ч. л.;

мускатний горіх —1 ч. л.;

гарбузове пюре — 250 г

Для глазурі:

вершкове масло —1/2 склянки;

коричневий цукор —1 склянка;

цукрова пудра —1 склянка;

вершки —1/2 склянки

Спосіб приготування:

Змішайте всі інгредієнти. Розігрійте духовку до 175 °С і випікайте 1 годину.

Пиріг виходить неймовірно пухкий та просочений глазур’ю! Смачного!

Більше на тему: Колумбійський брауні: рецепт від Ектора Хіменеса-Браво

Читайте нас також в Viber і Telegram СТБ