Проекты
Танці
Танці
 Холостяк
Холостяк
 МастерШеф
МастерШеф
 Детектор брехні
Детектор брехні
 Щасливі за сім днів
Щасливі за сім днів
 Прокинься з Ектором
Прокинься з Ектором
 Як ти
Як ти
 Сериалы
Сериалы
 Все буде добре
Все буде добре
 Супермама
Супермама
Все проекты
ua
МастерШеф

Video: Мастер Шеф. Битва сезонов. Выпуск 4. Часть 3 от 10.09.2022

Смотрите онлайн Мастер Шеф Битва сезонов 4 выпуск часть 3 от 10 сентября 2022. Новый выпуск Мастер Шеф Битва сезонов 4 (эфир от 10.09.2022) на сайте СТБ
Смотрите также
Мастер Шеф Битва сезонов 4 выпуск часть 3 от 10 сентября 2022 — смотреть онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф Битва сезонов. Выпуск 4. Часть 1 от 10.09.2022

 Мастер Шеф Битва сезонов 4 выпуск часть 3 от 10 сентября 2022 — смотреть онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф Битва сезонов. Выпуск 4. Часть 2 от 10.09.2022

 Мастер Шеф Битва сезонов 4 выпуск часть 3 от 10 сентября 2022 — смотреть онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф. Битва сезонов. Выпуск 3. Часть 1 от 03.09.2022

 Мастер Шеф Битва сезонов 4 выпуск часть 3 от 10 сентября 2022 — смотреть онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф. Битва сезонов. Выпуск 3. Часть 2 от 03.09.2022

 Мастер Шеф Битва сезонов 4 выпуск часть 3 от 10 сентября 2022 — смотреть онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф Битва сезонов. Выпуск 3. Часть 3 от 03.09.2022

 Мастер Шеф Битва сезонов 4 выпуск часть 3 от 10 сентября 2022 — смотреть онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф. Битва сезонов. Выпуск 2. Часть 1 от 27.08.2022
МастерШеф Выпуск 4 Битва сезонов Мастер Шеф. Битва сезонов. Выпуск 4. Часть 3 от 10.09.2022
Выпуск 4 | 10.09.2022 | Битва сезонов

Битва черных в шоу Мастер Шеф Битва сезонов 4 выпуск покажет, что из кандидатов на вылет – самый эрудированный. На столах их ждут 30 коробок-загадок с разными ингредиентами. Чтобы получить продукты для нужного блюда, участникам для начала нужно будет ответить на вопросы судей. Правильный ответ – это и есть название продукта, нужного для приготовления того или иного блюда.

В 4 выпуске Мастер Шеф Битва сезонов вы узнаете, кто хорошо помнит детские мультики, кто чуть-чуть разбирается в немецком, истории и других предметах. Но кулинарная викторина – это только начало. После этого все еще нужно приготовить блюда ресторанного уровня из полученных продуктов. Кто не справится с этой задачей и покинет проект на этой неделе? Узнайте прямо сейчас – смотрите Мастер Шеф Битва сезонов 4 выпуск.

Смотреть онлайн Мастер Шеф Битва сезонов 4 выпуск от 10.09.2022

banijay logo
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить