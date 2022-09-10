Мастер Шеф Битва сезонов 4 выпуск часть 3 от 10 сентября 2022 — смотреть онлайн на СТБ

Выпуск 4 | 10.09.2022 | Битва сезонов

Битва черных в шоу Мастер Шеф Битва сезонов 4 выпуск покажет, что из кандидатов на вылет – самый эрудированный. На столах их ждут 30 коробок-загадок с разными ингредиентами. Чтобы получить продукты для нужного блюда, участникам для начала нужно будет ответить на вопросы судей. Правильный ответ – это и есть название продукта, нужного для приготовления того или иного блюда.

В 4 выпуске Мастер Шеф Битва сезонов вы узнаете, кто хорошо помнит детские мультики, кто чуть-чуть разбирается в немецком, истории и других предметах. Но кулинарная викторина – это только начало. После этого все еще нужно приготовить блюда ресторанного уровня из полученных продуктов. Кто не справится с этой задачей и покинет проект на этой неделе? Узнайте прямо сейчас – смотрите Мастер Шеф Битва сезонов 4 выпуск.

Смотреть онлайн Мастер Шеф Битва сезонов 4 выпуск от 10.09.2022