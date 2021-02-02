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Премьера Мастер Шеф. Профессионалы 3 сезон – смотрите с 6 февраля на СТБ

02.02.2021

Уже в эту субботу, 06.02.2021, на кухне Мастер Шеф. Профессионалы 3 сезон в битве за место в двадцатке сойдутся лучшие из лучших! Шеф-повара с многолетним опытом работы будут удивлять судей изысканными блюдами ресторанного уровня, необычными сочетаниями ингредиентов и совершенными презентациями. Более того, Эктор Хименес-Браво, Ольга Мартыновская и Владимир Ярославский откроют для себя много нового из мира современной кулинарии. Не пропустите – уже 06.02.2021 состоится настоящий переворот! Смотрите онлайн премьеру Мастер Шеф. Профессионалы 3 сезон на СТБ.

Video: Премьера Мастер Шеф. Профессионалы 3 сезон – смотрите с 6 февраля на СТБ


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