Уже с 06.02.2021 вас ждет незабываемое путешествие в мир кулинарной эстетики! Участники Мастер Шеф. Профессионалы 3 сезон будут удивлять не только судей, но и вас шедевральными презентациями блюд за пределами реальности. Современные тренды, сочетание структур и цветов – профи продемонстрируют все свои таланты. Не пропустите – смотрите онлайн премьеру Мастер Шеф. Профессионалы 3 сезон на СТБ с 06.02.2021.

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Смотрите Мастер Шеф. Профессионалы 3 сезон этой осенью на СТБ. Узнайте, что ждет зрителей в новом сезоне и какие яркие участники в 3 сезоне сразятся за победу в Мастер Шеф. Профессионалы