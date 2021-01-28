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Новый сезон Мастер Шеф. Профессионалы 3 сезон стартует 6 февраля на СТБ

28.01.2021

В новом сезоне Мастер Шеф. Профессионалы-3 кондитеры придут покорять сердца судейской тройки. В частности маньяки своего блюда будут иметь цель понравиться ей – ценительнице тортов, пирожных и кремов Ольге Мартыновской. Кому из профи удастся удивить ее? Узнайте уже совсем скоро – смотрите премьеру Мастер Шеф. Профессионалы 3 сезон на СТБ с 06.02.2021.

Video: Новый сезон Мастер Шеф. Профессионалы 3 сезон стартует 6 февраля на СТБ


Смотрите Мастер Шеф. Профессионалы 3 сезон этой осенью на СТБ. Узнайте, что ждет зрителей в новом сезоне и какие яркие участники в 3 сезоне сразятся за победу в Мастер Шеф. Профессионалы

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