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Новий сезон Мастер Шеф. Професіонали 3 сезон стартує 6 лютого на СТБ

28.01.2021

У новому сезоні Мастер Шеф. Професіонали-3 кондитери прийдуть підкорювати серця суддівської трійки. Зокрема маніяки своєї страви матимуть за мету сподобатися їй – поціновувачці тортів, тістечок і кремів Ользі Мартиновській. Кому з профі вдасться здивувати її? Дізнайтеся вже зовсім скоро – дивіться прем’єру Мастер Шеф. Професіонали 3 сезон на СТБ із 06.02.2021.

Video: Новий сезон Мастер Шеф. Професіонали 3 сезон стартує 6 лютого на СТБ


Дивіться Мастер Шеф. Професіонали 3 сезон вже цієї осені на СТБ. Дізнайтесь, що чекає на глядачів у новому сезоні і які яскраві учасники у 3 сезоні поборються за перемогу у Мастер Шеф. Професіонали

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