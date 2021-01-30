Прем’єра Мастер Шеф. Професіонали 3 сезон: дивіться перший випуск 6 лютого на СТБ
30.01.2021
Не пропустіть прем’єру головного кулінарного шоу країни – дивіться онлайн перший випуск Мастер Шеф. Професіонали 3 сезон 06.02.2021 на СТБ!
Профі постануть перед кулінарним судом – Ектором Хіменес-Браво, Ольгою Мартиновською та Володимиром Ярославським. Судді Мастер Шеф застосують свої знання, аби визначити справжнього маніяка своєї страви. Кому пощастить? Ви дізнаєтеся вже 06.02.2021 – дивіться прем’єру Мастер Шеф. Професіонали 3 сезон на СТБ!
Video: Прем’єра Мастер Шеф. Професіонали 3 сезон: дивіться перший випуск 6 лютого на СТБ
Дивіться Мастер Шеф. Професіонали 3 сезон вже цієї осені на СТБ. Дізнайтесь, що чекає на глядачів у новому сезоні і які яскраві учасники у 3 сезоні поборються за перемогу у Мастер Шеф. Професіонали
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