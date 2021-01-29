Вже з 06.02.2021 на вас чекає незабутня подорож у світ кулінарної естетики! Учасники Мастер Шеф. Професіонали 3 сезон дивуватимуть не тільки суддів, а й вас шедевральними презентаціями страв за межами реальності. Сучасні тренди, поєднання структур і кольорів – профі продемонструють усі свої таланти. Не пропустіть – дивіться онлайн прем’єру Мастер Шеф. Професіонали 3 сезон на СТБ із 06.02.2021.

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Дивіться Мастер Шеф. Професіонали 3 сезон вже цієї осені на СТБ. Дізнайтесь, що чекає на глядачів у новому сезоні і які яскраві учасники у 3 сезоні поборються за перемогу у Мастер Шеф. Професіонали