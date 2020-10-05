«Мастер Шеф. Професіонали»: кастинг проєкту на 3 сезон
05.10.2020
Оголошено кастинг учасників проєкту «Мастер Шеф. Професіонали» 3 сезон. Заповни анкету на сайті СТБ!
Video: «Мастер Шеф. Професіонали»: кастинг проєкту на 3 сезон
Оголошено кастинг учасників проекту Мастер Шеф Професіонали 3 сезон. Як взяти участь у кастингу і поборотися за звання кращого кулінара в проекті Мастер Шеф Професіонали 3 (2020)
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