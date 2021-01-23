Не пропустіть прем’єру нового сезону улюбленого кулінарного шоу – дивіться онлайн Мастер Шеф Професіонали 3 сезон на СТБ. 06.02.2021 ви познайомилися із маніяками своєї справи, які готові на будь-що заради ідеальної страви та звання найкращого шеф-кухаря країни. На вас чекає захоплива, емоційна та професійна боротьба за перемогу – дивіться онлайн Мастер Шеф Професіонали 3 сезон на сайті телеканалу СТБ.

Video: Прем’єра Мастер Шеф. Професіонали 3 сезон – дивіться з 6 лютого на СТБ

Дивіться Мастер Шеф. Професіонали 3 сезон вже цієї осені на СТБ. Дізнайтесь, що чекає на глядачів у новому сезоні і які яскраві учасники у 3 сезоні поборяться за перемогу у Мастер Шеф. Професіонали