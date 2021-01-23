Премьера Мастер Шеф. Профессионалы 3 сезон – смотрите с 6 февраля на СТБ
23.01.2021
Не пропустите премьеру нового сезона любимого кулинарного шоу – смотрите онлайн Мастер Шеф Профессионалы 3 сезон на СТБ. 06.02.2021 вы познакомились с маньяками своего дела, которые готовы на что угодно ради идеального блюда и звания лучшего шеф-повара страны. Вас ждет увлекательная, эмоциональная и профессиональная борьба за победу – смотрите онлайн Мастер Шеф Профессионалы 3 сезон на сайте телеканала СТБ.
Video: Премьера Мастер Шеф. Профессионалы 3 сезон – смотрите с 6 февраля на СТБ
Смотрите Мастер Шеф. Профессионалы 3 сезон этой осенью на СТБ. Узнайте, что ждет зрителей в новом сезоне и какие яркие участники в 3 сезоне сразятся за победу в Мастер Шеф. Профессионалы
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