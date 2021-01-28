Совсем скоро, уже 06.02.2021, вы познакомитесь с маньяками своего блюда – участниками Мастер Шеф. Профессионалы 3 сезон. Шеф-повара страны придут в проект, чтобы доказать свое мастерство и талант. Вас ждут сложнейшие соревнования, которые проверят профи на прочность. Не пропустите – смотрите онлайн премьеру Мастер Шеф. Профессионалы 3 сезон на СТБ уже с 06.02.2021.

Video: Премьера Мастер Шеф. Профессионалы 3 сезон – смотрите с 6 февраля на СТБ

Смотрите Мастер Шеф. Профессионалы 3 сезон этой осенью на СТБ. Узнайте, что ждет зрителей в новом сезоне и какие яркие участники в 3 сезоне сразятся за победу в Мастер Шеф. Профессионалы