Премьера Мастер Шеф. Профессионалы 3 сезон – смотрите с 6 февраля на СТБ
28.01.2021
Совсем скоро, уже 06.02.2021, вы познакомитесь с маньяками своего блюда – участниками Мастер Шеф. Профессионалы 3 сезон. Шеф-повара страны придут в проект, чтобы доказать свое мастерство и талант. Вас ждут сложнейшие соревнования, которые проверят профи на прочность. Не пропустите – смотрите онлайн премьеру Мастер Шеф. Профессионалы 3 сезон на СТБ уже с 06.02.2021.
Video: Премьера Мастер Шеф. Профессионалы 3 сезон – смотрите с 6 февраля на СТБ
Смотрите Мастер Шеф. Профессионалы 3 сезон этой осенью на СТБ. Узнайте, что ждет зрителей в новом сезоне и какие яркие участники в 3 сезоне сразятся за победу в Мастер Шеф. Профессионалы
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