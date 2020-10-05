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«Мастер Шеф. Профессионалы»: кастинг проекта на 3 сезон

05.10.2020

Объявлен кастинг участников проекта «Мастер Шеф. Профессионалы» 3 сезон. Заполни анкету на сайте СТБ!

Video: «Мастер Шеф. Профессионалы»: кастинг проекта на 3 сезон


Объявлен кастинг участников проекта Мастер Шеф Профессионалы 3 сезон. Как принять участие в кастинге и побороться за звание лучшего кулинара в проекте Мастер Шеф Профессионалы 3 (2020)

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