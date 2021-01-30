Не пропустите премьеру главного кулинарного шоу страны – смотрите онлайн первый выпуск Мастер Шеф. Профессионалы 3 сезон 06.02.2021 на СТБ!

Профи предстанут перед кулинарным судом – Эктором Хименес-Браво, Ольгой Мартыновской и Владимиром Ярославским. Судьи Мастер Шеф применят свои знания, чтобы определить настоящего маньяка своего блюда. Кому повезет? Вы узнаете уже 06.02.2021 – смотрите премьеру Мастер Шеф. Профессионалы 3 сезон на СТБ!

Video: Премьера Мастер Шеф. Профессионалы 3 сезон: смотрите первый выпуск 6 февраля на СТБ

Смотрите Мастер Шеф. Профессионалы 3 сезон этой осенью на СТБ. Узнайте, что ждет зрителей в новом сезоне и какие яркие участники в 3 сезоне сразятся за победу в Мастер Шеф. Профессионалы