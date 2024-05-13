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Ігри Нескорених

Я не втратив, а здобув: учасник української збірної на Invictus Games та Холостяк-13 Олександр Будько про втрату кінцівок та силу духу

13.05.2024

Восени 2023 року у Дюссельдорфі національна збірна України вкотре довела світу, що наша нація незламна, на міжнародному спортивному заході Invictus Games для військових і ветеранів, які проходять реабілітацію після бойових травм. Телеканал СТБ традиційно став інформаційним партнером української збірної і підготував проєкт-присвяту власного виробництва «Нескорені». В рамках спецпроєкту українці побачили цикл діджитальних інтерв’ю про відновлення, сім’ю та мотивацію учасників Invictus Games. Перший випуск був присвячений військовослужбовцю ЗСУ, а також головному герою проєкту «Холостяк»-13 – Олександру Будько.

Олександр Терен: інтервʼю проєкту Нескорені

Протягом вересня і жовтня на YouTube-каналі СТБ та у фейсбуці мовника виходив цикл надихаючих інтерв’ю з Нескореними та членами їх родин. Про те, чим займалися у цивільному житті і де зустріли війну. Про будні на передовій і поранення. Про спільний шлях реабілітації, адже за кожним сильним героєм завжди стоїть його не менш сильна близька людина. Про плани на життя і мрії, які обов’язково мають здійснитися.

Героєм першого інтерв’ю став Олександр Будько. До початку повномасштабного вторгнення працював баристою. А вже вранці 24 лютого Сашко шукав можливості потрапити на фронт.

«По стану здоров’я я не проходив через вроджену двобічну клишоногість», — згадує учасник збірної.

Проте всупереч всьому, вже за півроку він стане командиром взводу 49-го окремого стрілецького батальйону Карпатської Січі з позивним «Терен». В День Незалежності України під час виконання бойового завдання Олександр отримав травму, через яку втратив обидві ноги.

«Я ліг в окоп. Почав засинати, як в один момент — ніхто не почув ні свисту, ні виходу — відчув страшний біль у ногах і на мене зсунулася земля. Я почав кричати», — згадує Олександр, —Песимізму взагалі не було. Я не думав, що і як буде зі мною далі – ці думки з’явились значно пізніше. Спочатку просто хотілось, щоб біль зупинився».

Більше на тему: Документальний фільм СТБ «Нескорені»: відверті історії учасників національної збірної Invictus Games

Чоловік вірить: те, що він вижив – не випадковість. Він став на протези після трьох місяців відновлення.

«Було таке відчуття, наче у мене в один день 5 днів народження! Я відчув, що стою і можу йти. Хоч не до кінця розумів механіку ходьби, але з часом пристосувався і мені стало легше. Я був одночасно натхненним і схвильованим», – розповідає герой.

Він став відомим у соцмережах, його постери з’явились в метро. У своєму Instagram чоловік розповідає про будні військових без прикрас. Уже навіть і книгу пише — воєнну біографію під назвою «Історія впертого чоловіка». Тепер Сашко мріє про сім’ю і дітей.

Окрім цього, бренд одягу STAFF створив колекцію одягу разом з Сашком. Концепт ідеї, в основу якої лягли публікації «Терена» в Інстаграмі — його щоденник війни. Гроші від продажів віддають побратимам з Карпатської Січі, які досі на передовій. Також український бренд прикрас ручної роботи «Цвіте Терен» та військовий створили спільну лімітовану колекцію. Весь прибуток передають на благодійність.

«На своєму прикладі можу сказати: я не втратив, а здобув. І це може здобути будь-хто, незважаючи на важкість травм. Не потрібно ставити хрест на собі. Я сам будую свою долю і бачу своє майбутнє в хорошому світлі. Сподіваюсь, воно дійсно таким буде», — говорить чоловік.

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