Александр Терен: интервью проекта Нескорені

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Я не втратив, а здобув: учасник української збірної на Invictus Games та Холостяк-13 Олександр Будько про втрату кінцівок та силу духу

13.05.2024

Извините, этот техт доступен только в “украинский”.

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