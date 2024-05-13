Александр Терен: интервью проекта Нескорені

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Телеканал СТБ та ГО «Безбар’єрність» створили серію роликів, присвячених правилам спілкування з ветеранами та ветеранками
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