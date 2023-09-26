Участник украинской сборной на Invictus Games Богдан Яроцкий

Плачу будь-які гроші, тільки врятуйте ногу: Як захищав Ізюм та здійснював мрію бабусі учасник української збірної на Invictus Games Богдан Яроцький
26.09.2023
Я є живим прикладом, що в цьому житті можливо все: учасник української збірної на Invictus Games Олег Должок про поранення на війні та силу віри
Гордість країни – герої нашої збірної Invictus Games 2023
Я не втратив, а здобув: учасник української збірної на Invictus Games Олександр Будько про втрату кінцівок та силу духу
Документальний фільм СТБ «Нескорені»: відверті історії учасників національної збірної Invictus Games
Нескорені можуть все: СТБ запустив проєкт-присвяту українській збірній Invictus Games-2023
«Нескорені»: проект посвящения несокрушимым героям и украинской сборной Invictus Games-2023