«Спілкування з Нескореними»

Телеканал СТБ та ГО «Безбар’єрність» створили серію роликів, присвячених правилам спілкування з ветеранами та ветеранками
10.11.2023
Вижити після прильоту «Калібрів» та чарівний пендель від дружини: історія учасника української збірної на Invictus Game Максима Дмитраша
Плачу будь-які гроші, тільки врятуйте ногу: Як захищав Ізюм та здійснював мрію бабусі учасник української збірної на Invictus Games Богдан Яроцький
Я є живим прикладом, що в цьому житті можливо все: учасник української збірної на Invictus Games Олег Должок про поранення на війні та силу віри
Гордість країни – герої нашої збірної Invictus Games 2023
Я не втратив, а здобув: учасник української збірної на Invictus Games Олександр Будько про втрату кінцівок та силу духу
Документальний фільм СТБ «Нескорені»: відверті історії учасників національної збірної Invictus Games