Телеканал СТБ та ГО «Безбар’єрність» створили серію роликів, присвячених правилам спілкування з ветеранами та ветеранками

«Спілкування з Нескореними» — спеціальна серія роликів, спрямованих на розвиток безбар’єрного спілкування та взаємодії, поваги до бойового досвіду та гідності ветеранів російсько-української війни. Головні герої кампанії – захисники і захисниці, учасники української збірної Invictus Games.

Кампанія вийде в ефірі і діджиталі телеканалу СТБ (Starlight Media) та ГО «Безбар’єрність». Кожен ролик містить відповіді на затребувані в українському суспільстві питання — кращих способів вираження вдячності захисникам і захисницям, етичних норм взаємодії та сприйняття ветеранів з інвалідністю, а також недоречних виразів та поведінки, що мають залишитись в минулому.

«Спілкування з Нескореними» — частина масштабної кампанії телеканалу СТБ. Раніше, мовник вже створив документальний фільм «Нескорені», цикл діджитальних інтерв’ю про шлях реабілітації та життя героїв і їх сімей після поранення, а також фотопроєкт-присвяту нашій збірній, організовану у партнерстві з Укрзалізницею.

Лідія Паньків, маркетинг-директорка телеканалу СТБ: «Ми віримо, що вдячність нашим захисникам та захисницям має виражатися в дії. Тому, команда телеканалу СТБ знаходиться в постійному пошуку кращих форматів та майданчиків для формування правильного образу українського ветерана, розвитку нашого суспільства та культури вдячності, поваги до наших військових. Ця кампанія важлива для нас не тільки як для професіоналів, вона відображає нашу місію як людей. Ми дякуємо нашим героям та героїням, що поділились з нами своїм досвідом і дякуємо партнерам, ГО Безбар’єрність, за формування цих рекомендацій. Я вірю, що цей проект допоможе українському суспільству гідно зустрічати тих, кому ми завдячуємо життям».

Експерти та експертки ГО «Безбар’єрність», сформували рекомендації щодо чутливого та безбар’єрного спілкування з ветеранами та ветеранками. Ці поради стали важливою складової кампанії та будуть відображені у новому розділі “Довідника безбар’єрності” — гіду з коректної комунікації, який був створений за ініціативи Першої леді Олени Зеленської,

Оксана Збітнєва, голова громадської організації «Безбар’єрність», керівниця Координаційного центру з психічного здоров’я Кабінету Міністрів України: «Взаємодіяти з повагою, підтримуючи гідність – актуально не на сьогодні, а ще «на вчора». Ми ніколи не зможемо взути чи то домашні капці, чи то армійські берци іншої людини. Не зможемо пройти її шлях, бо кожен зараз проходить свій, унікальний, на жаль, часто болісний і потенційно травматичний. Але можемо подати одне одному руку, підставити плече, огорнути піклуванням, дати тепла. Це зокрема і про нашу комунікацію. Про взаємодію, коли не ховаєш очі, не вказуєш пальцем, не говориш пошепки. Коли «людина – насамперед», а потім вже все інше, як це й пропонує створений за ініціативою першої леді Олени Зеленської гід з толерантної взаємодії – «Довідник безбар’єрності»

1 березня 2023 року медіагрупа Starlight Media, до складу якої входить телеканал СТБ, оголосила про створення комплексної корпоративної ветеранської стратегії, що запроваджує систему підтримки та адвокації прав ветеранів та ветеранок на робочому місці, в продуктах компанії та суспільстві.

Олександр Богуцький, СЕО Starlight Media: «Ми ставимо перед собою амбітну мету – формування національної культури, дружньої до ветеранів та ветеранок. Кращий спосіб її досягнути – партнерство з самими ветеранами та ветеранками, а також з державою, громадськими і експертними організаціями, що розділяють цю місію. Це дуже цінна для нас компанія, що демонструє цей принцип в дії. Я сподіваюсь, що про почуте від героїв та героїнь цих роликів будуть пам’ятати наші глядачі, що про ці рекомендації батьки поговорять зі своїми дітьми, і вони стануть основою для спілкування в нашому суспільстві».

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