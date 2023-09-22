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Ігри Нескорених

Я є живим прикладом, що в цьому житті можливо все: учасник української збірної на Invictus Games Олег Должок про поранення на війні та силу віри

22.09.2023

Телеканал СТБ традиційно став інформаційним партнером української збірної на міжнародному спортивному заході Invictus Games і підготував проєкт-присвяту власного виробництва «Нескорені». Протягом вересня і жовтня на YouTube-каналі СТБ та у фейсбуці мовника виходитиме  цикл діджитальних інтерв’ю з учасниками та учасницями національної збірної про відновлення після поранень, сім’ю, мотивацію та нові мрії. Героєм одного з випусків став гірник, ветеран Збройних Сил України нагороджений орденом «За мужність»  – Олег Должок. 

Учасник української збірної Invictus Games Олег Должок про поранення на війні та силу віри

До повномасштабного вторгнення росії в Україну Олег працював прохідником на шахту. 24 лютого, після нічної зміни, він разом з іншими гірниками виїхав із шахти. Нагорі на них чекала шокуюча звістка – почалася велика війна…

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Олег одразу пішов у військкомат і вже 25 лютого прибув до 60-ої бригади, яку було сформовано у складі 17-ї окремої Криворізької танкової бригади. З березня він приступив на бойове чергування поблизу села Орлове на Херсонщині.

11 березня, утримуючи наступ в напрямку Кривого Рогу, Олег зазнав поранення.

«Я руку взагалі не відчував. Зникла чутливість аж по плече», – поділився герой. – Виявилось, що не працює артерія. Десь через місяців 7 чутливість потроху почала повертатись».

Учасник української збірної Invictus Games Олег Должок про поранення на війні та силу віри

Напередодні цього дня дружині Олега наснився віщий сон.

«Він стискав мою руку, я це відчула. У нас дуже сильний зв’язок. Прокинувшись, я подумала, що, мабуть, щось сталось. Але знала, що він живий», – розповіла Анастасія.

Медики врятували життя Олегу, але реабілітація триває й досі. Вдома мужнього воїна підтримує кохана дружина та турботлива родина.

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Олег зізнався: «Дружина спонукала, аби я щось робив рукою і швидше адаптувався до життя з цими вадами». 

Своє майбутнє чоловік хоче пов’язати з допомогою пораненим на війні українцям.

«Я є живим прикладом, що все можливо в цьому житті. Потрібно вірити. Зупинятись не можна», – підсумував Олег.

Нагадаємо, що також в рамках «Нескорених» можна відвідати масштабний надихаючий фотопроєкт «Нескорені можуть все», присвячений ветеранам та військовим Збройних Сил України, які захищають нашу незалежність. Фотовиставка триватиме до 1 жовтня. Локація: конкорс між Центральним та Південним залізничними вокзалами Києва. Проєкт реалізовано в партнерстві з Укрзалізницею.

 

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