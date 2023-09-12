Проєкти
МастерШеф
МастерШеф
 Супермама
Супермама
 Юрик
Юрик
 Ігри Нескорених
Ігри Нескорених
 Таємниці ДНК
Таємниці ДНК
 Серіали
Серіали
 Україна має талант
Україна має талант
 Позивний Надія
Позивний Надія
 Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком
Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком
 Ранок у великому місті
Ранок у великому місті
Всі проєкти
ru
Ігри Нескорених

Я не втратив, а здобув: учасник української збірної на Invictus Games Олександр Будько про втрату кінцівок та силу духу

12.09.2023

Весь цей тиждень у Дюссельдорфі національна збірна України вкотре доводить світу, що наша нація незламна, на міжнародному спортивному заході Invictus Games для військових і ветеранів, які проходять реабілітацію після бойових травм. Телеканал СТБ традиційно став інформаційним партнером української збірної і підготував проєкт-присвяту власного виробництва «Нескорені». В рамках спецпроєкту українці побачать цикл діджитальних інтерв’ю про відновлення, сім’ю та мотивацію учасників Invictus Games. Перший випуск вже на ютубі і присвячений військовослужбовцю ЗСУ – Олександру Будько.

Учасник української збірної на Invictus Games Олександр Будько про втрату кінцівок та силу духу

Протягом вересня і жовтня на YouTube-каналі СТБ та у фейсбуці мовника виходитиме цикл надихаючих інтерв’ю з Нескореними та членами їх родин. Про те, чим займалися у цивільному житті і де зустріли війну. Про будні на передовій і поранення. Про спільний шлях реабілітації, адже за кожним сильним героєм завжди стоїть його не менш сильна близька людина. Про плани на життя і мрії, які обов’язково мають здійснитися.

Героєм першого інтерв’ю став Олександр Будько. До початку повномасштабного вторгнення працював баристою. А вже вранці 24 лютого Сашко шукав можливості потрапити на фронт.

«По стану здоров’я я не проходив через вроджену двобічну клишоногість», — згадує учасник збірної.

Проте всупереч всьому, вже за півроку він стане командиром взводу 49-го окремого стрілецького батальйону Карпатської Січі з позивним «Терен». В День Незалежності України під час виконання бойового завдання Олександр отримав травму, через яку втратив обидві ноги.

«Я ліг в окоп. Почав засинати, як в один момент — ніхто не почув ні свисту, ні виходу — відчув страшний біль у ногах і на мене зсунулася земля. Я почав кричати», — згадує Олександр, —Песимізму взагалі не було. Я не думав, що і як буде зі мною далі – ці думки з’явились значно пізніше. Спочатку просто хотілось, щоб біль зупинився».

Більше на тему: Документальний фільм СТБ «Нескорені»: відверті історії учасників національної збірної Invictus Games

Чоловік вірить: те, що він вижив – не випадковість. Він став на протези після трьох місяців відновлення.

«Було таке відчуття, наче у мене в один день 5 днів народження! Я відчув, що стою і можу йти. Хоч не до кінця розумів механіку ходьби, але з часом пристосувався і мені стало легше. Я був одночасно натхненним і схвильованим», – розповідає герой.

Він став відомим у соцмережах, його постери з’явились в метро. У своєму Instagram чоловік розповідає про будні військових без прикрас. Уже навіть і книгу пише — воєнну біографію під назвою «Історія впертого чоловіка». Тепер Сашко мріє про сім’ю і дітей.

Окрім цього, бренд одягу STAFF створив колекцію одягу разом з Сашком. Концепт ідеї, в основу якої лягли публікації «Терена» в Інстаграмі — його щоденник війни. Гроші від продажів віддають побратимам з Карпатської Січі, які досі на передовій. Також український бренд прикрас ручної роботи «Цвіте Терен» та військовий створили спільну лімітовану колекцію. Весь прибуток передають на благодійність.

«На своєму прикладі можу сказати: я не втратив, а здобув. І це може здобути будь-хто, незважаючи на важкість травм. Не потрібно ставити хрест на собі. Я сам будую свою долю і бачу своє майбутнє в хорошому світлі. Сподіваюсь, воно дійсно таким буде», — говорить чоловік.

Читайте також
Учасник української збірної на Invictus Games Олександр Будько про втрату кінцівок та силу духу
Ігри Нескорених

Документальний фільм СТБ «Нескорені»: відверті історії учасників національної збірної Invictus Games

 Учасник української збірної на Invictus Games Олександр Будько про втрату кінцівок та силу духу
Ігри Нескорених

Нескорені можуть все: СТБ запустив проєкт-присвяту українській збірній Invictus Games-2023

 Учасник української збірної на Invictus Games Олександр Будько про втрату кінцівок та силу духу
Ігри Нескорених

«Нескорені»: проєкт присвята незламним героям та українській збірній Invictus Games-2023

 Учасник української збірної на Invictus Games Олександр Будько про втрату кінцівок та силу духу
Ігри Нескорених

Ігри Нескорених: дивіться з 22 жовтня на СТБ (Анонс)

 ігри нескорених 2018
Ігри Нескорених

Другий день змагань Ігор Нескорених 2018: фото

 Учасник української збірної на Invictus Games Олександр Будько про втрату кінцівок та силу духу
Ігри Нескорених

Василь Вірастюк став ведучим студії Invictus Games
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ