История участника украинской сборной на Invictus Game Максима Дмитраша

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Ігри Нескорених

Вижити після прильоту «Калібрів» та чарівний пендель від дружини: історія учасника української збірної на Invictus Game Максима Дмитраша

02.10.2023

Извините, этот техт доступен только в “украинский”.

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