Документальний фільм СТБ «Нескорені»: відверті історії учасників національної збірної Invictus Games

Сила духу українців і сила нашої незалежності — те, що захоплює увесь світ. Вже завтра у Дюссельдорфі національна збірна України вкотре продемонструє ці якості на міжнародному спортивному заході Invictus Games для військових і ветеранів, які проходять реабілітацію після бойових травм. Телеканал СТБ традиційно став інформаційним партнером української збірної і підготував проєкт-присвяту власного виробництва «Нескорені», в рамках якого сьогодні о 22:00 українці побачать однойменний документальний фільм.

Вони не вважають себе героями, бо таких як вони — тисячі. В кожного було своє життя, сповнене планів та мрій. В кожного — своя історія поранення і реабілітації. Та для нас вони — справжні Герої та Героїні, адже 24 лютого саме вони, не роздумуючи, пішли захищати Україну.

Цей фільм — про незламних воїнів, які, попри все, продовжують боротьбу. Тепер у складі національної збірної на міжнародному спортивному заході Invictus Games. «Наші тіла мають обмеження, але дух — ні», — запевняють вони. І роблять неможливе, аби змінити на краще майбутнє своє і країни.

Серед героїв та героїнь документального фільму:

Веніамін Бондарчук

21 рік, наймолодший учасник збірної. Ветеран Збройних Сил України, інвалід війни

Веніамін пішов на строкову службу та потрапив у морську піхоту. Потім почався повномасштабний наступ. З товаришами боронили Одесу, за нею – Миколаїв, а 27 травня — пішли звільняти окуповану Херсонщину. У 2022 році, обороняючи країну від ворога, Веніамін вивозив поранених і загиблих побратимів та підірвався на міні. Врятував хлопця, надав першу допомогу і вивіз – друг з позивним «Чава», з яким товаришують із перших днів служби. Весь час поруч з Веніаміном була наречена Ліана.

«Заради дітей не шкода віддати ще одну ногу і життя: щоб у них було гарне майбутнє, щоб вони не бачили все це горе, — каже морпіх. — Моєю підтримкою стали мої рідні, а саме моя дружина і мама з татом. Ще дуже велику роль зіграло те, що мені батьки подарували собаку».

Юлія Паєвська, позивний «Тайра»

волонтерка-парамедик, у 2023 році удостоєна премії International Women of Courage («Відважні жінки світу»), яку вручає Держдепартамент США

Тайра була керівником волонтерського підрозділу парамедиків «Ангели Тайри», проводила тактичну медичну підготовку на Донбасі з 2014 по 2018 рр. Найбільш відома своєю роботою щодо таємної зйомки та вивезення відеоматеріалів із звірствами, які здійснили російські військові у Маріуполі. Після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну Паєвська працювала в обложеному Маріуполі та допомагала пораненим. У перші тижні війни вона зняла на нагрудну камеру кадри, які документують події на лінії фронту і передала записи журналістам Associated Press. Паєвську затримали 15 березня військові «ДНР», коли вона намагалася вивезти дітей та жінок через «зелений коридор» із Маріуполя до Запоріжжя. Три місяці волонтерка знаходилась у російському полоні.

«Я за весь час не мала не те, що якихось комфортних для жінки речей, я не мала нічого. У чому я була – це один комплект білизни, одні штани, кросівки і трішки одягу, це все. Все інше у мене відібрали. Мені не надали ані телефонного зв’язку, ані медичної допомоги. Я не говоритиму про тортури і психологічний вплив, хоча він був страшенний, допоки не завершиться слідство. Мені одразу сказали: жити ти не будеш, і краще тобі самій закінчити життя. Звичайно, для них це було б зручно, але я їм не дала такого шансу», – ділиться Юлія.

Олександр Будько

військовослужбовець Збройних Сил України

До початку повномасштабного вторгнення працював баристою. А вже вранці 24 лютого Сашко шукав можливості потрапити на фронт. Вже за півроку він стане командиром взводу 49-го окремого стрілецького батальйону Карпатської Січі з позивним «Терен». Під час контрнаступу на Харківщині втратив обидві ноги.

«Я почав засинати, як в один момент — ніхто не почув ні свисту, ні виходу — відчув страшний біль у ногах і на мене зсунулася земля. Я почав кричати», — згадує Олександр.

Чоловік став на протези після трьох місяців відновлення. Спеціалісти виготовили для Сашка протези для кросфіту та для бігу. Він став відомим у соцмережах, його постери з’явились в метро. У своєму Instagram чоловік розповідає про будні військових без прикрас. Уже навіть і книгу пише — воєнну біографію під назвою «Історія впертого чоловіка».

Бренд одягу STAFF створив колекцію одягу разом з Сашком. Концепт ідеї, в основу якої лягли публікації «Терена» в Інстаграмі — його щоденник війни. Гроші від продажів віддають побратимам з Карпатської Січі, які досі на передовій. Також український бренд прикрас ручної роботи «Цвіте Терен» та військовий створили спільну лімітовану колекцію. Весь прибуток передають на благодійність.

Більше на тему: Нескорені можуть все: СТБ запустив проєкт-присвяту українській збірній Invictus Games-2023

Олександр Маковей

військовослужбовець Збройних Сил України

Олександр Маковей з позивним «Макоша» пішов на російсько-українську війну в березні 2014 року. Він брав участь у боях під Щастям, Станицею Луганською, Лисичанськом, Сєвєродонецьком, Лутугіно, Золотим. Першу контузію Олександр отримав біля Луганського аеропорту, у свій день народження. Другу контузію та осколкове поранення лівої руки та ноги – 15 жовтня 2014 року. У березні 2015 року повернувся з війни до цивільного життя. Каже, йому ще довго снилися вибухи, тому довелося працювати з психологом. Спробував різні види реабілітації, але зупинився на спортивній.

«Донька підштовхнула до занять спортом. Вона у мене фехтуванням займалася, в спортзал ходила і мене запросила. Я спробував і мені сподобалося», – ділиться Олександр.

Та, незважаючи на минулі травми, після 24 лютого хмельничанин знову звернувся до ТЦК.

Він захищав Київщину, боронив нашу землю на Сході – у районах Сєверодонецьку та Лисичанська. Під час одного з мінометних обстрілів 9 червня 2022 року боєць отримав вогнепальне поранення тазу та нижніх кінцівок.

Історії цих та інших захисників та захисниць нашої країни не пропустіть в документальному фільмі «Нескорені» сьогодні о 22:00 на СТБ.

Окрім цього, в рамках спецпроєкту українці побачать цикл діджитальних інтерв’ю про відновлення, сім’ю та мотивацію, спецвипуск «Спілкування з Нескореними» і масштабний надихаючий фотопроєкт «Нескорені можуть все». Також протягом вересня в ефірі СТБ виходитимуть ID-заставки з героями проєкту і сюжети про українську збірну в програмі «Ранок у великому місті».

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ