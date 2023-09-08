Документальный фильм СТБ «Нескорені»

Документальний фільм СТБ «Нескорені»: відверті історії учасників національної збірної Invictus Games
08.09.2023
Нескорені можуть все: СТБ запустив проєкт-присвяту українській збірній Invictus Games-2023
«Нескорені»: проект посвящения несокрушимым героям и украинской сборной Invictus Games-2023
Ігри Нескорених: смотрите с 22 октября на СТБ (Анонс)
Второй день соревнований «Ігор Нескорених» 2018: фото
Василий Вирастюк стал ведущим студии Invictus Games
Петр Порошенко наградил украинскую сборную «Invictus Games»