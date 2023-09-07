Нескорені можуть все: СТБ запустив проєкт-присвяту українській збірній Invictus Games-2023

Сила духу українців і сила нашої незалежності — те, що захоплює увесь світ. Вже за кілька днів національна збірна України вкотре продемонструє ці якості на міжнародному спортивному заході Invictus Games для військових і ветеранів, які проходять реабілітацію після бойових травм. Цьогорічні Ігри Нескорених проходять з 9 по 16 вересня у Дюссельдорфі.

Телеканал СТБ традиційно став інформаційним партнером української збірної і підготував проєкт-присвяту власного виробництва «Нескорені». В рамках спецпроєкту українці побачать документальний фільм «Нескорені» про учасників і учасниць команди, цикл діджитальних інтерв’ю про відновлення, сім’ю та мотивацію, спецвипуск «Спілкування з Нескореними» і масштабний надихаючий фотопроєкт «Нескорені можуть все». Також протягом вересня в ефірі СТБ виходитимуть ID-заставки з героями проєкту і сюжети про українську збірну в програмі «Ранок у великому місті».

«Цієї осені Україна вчетверте бере участь в Invictus Games. Цьогоріч наша збірна чи не єдина, в країні якої триває повномасштабна війна, а отже деякі учасникі та учасниці команди отримали травми і поранення після 24 лютого 2022 року. На шляху реабілітації вони прагнуть продемонструвати світу, що ми — нація супергероїв. Проєкт-присвята телеканалу СТБ «Нескорені» — це найменше, що ми можемо для них зробити, аби привернути увагу суспільства до питань адаптації і підтримки військових, ветеранів та ветеранок. І просто по-людськи подякувати, адже серед наших колег також є ті, хто зараз боронить нашу нелалежність зі зброєю в руках.

Цим проєктом ми хочемо показати українцям справжніх героїв з їхніми відвертими історіями, жагою до життя, незламною вірою в перемогу. Аби надихнути тих, хто зараз так само проходить реабілітацію разом зі своїми близькими і в пошуку нового шляху. Хто, як повітря, потребує не просто формальних слів підтримки, а справжнього прикладу незламності. «Нескорені» про те, що завдяки силі духу, любові і підтримці можливо все», — коментує Лідія Паньків, маркетинг-директорка телеканалу СТБ.

«Нескорені», документальний фільм

п’ятниця 8 вересня о 22:00

Вони не вважають себе героями, бо таких як вони — тисячі. В кожного було своє життя, сповнене планів та мрій. В кожного — своя історія поранення і реабілітації. Та для нас вони — справжні Герої та Героїні, адже 24 лютого саме вони, не роздумуючи, пішли захищати Україну.

Цей фільм — про незламних воїнів, які, попри все, продовжують боротьбу. Тепер у складі національної збірної на міжнародному спортивному заході Invictus Games. «Наші тіла мають обмеження, але дух — ні», — запевняють вони. І роблять неможливе, аби змінити на краще майбутнє своє і країни.

У фільми глядачі побачать Юлію Паєвську (Тайра), Олександра Маковей (Макоша), Володимира Товкис, Миколу Зарицького, наймолодшого учасника збірної і ветерана Збройних Сил України Веніаміна Бондарчука та інших.

«Нескорені», діджитал-інтерв’ю

Протягом вересня і жовтня на YouTube-каналі СТБ та у фейсбуці мовника виходитиме цикл надихаючих інтерв’ю з Нескореними та членами їх родин. Про те, чим займалися у цивільному житті і де зустріли війну. Про будні на передовій і поранення. Про спільний шлях реабілітації, адже за кожним сильним героєм завжди стоїть його не менш сильна близька людина. Про плани на життя і мрії, які обов’язково мають здійснитися.

Героєм першого інтерв’ю став Олександр Будько на псевдо «Терен», який минулого року брав участь у контрнаступальних діях ЗСУ в Харківській області. В День Незалежності України під час виконання бойового завдання Олександр отримав травму, через яку втратив обидві ноги.

Також серед героїв проєкту українці побачать бойову медикиню «Госпітальєрів» Юлію Шевчук, військовослужбовця Національної гвардії України Віталія Бородавка, військовослужбовця Збройних Сил України Богдана Яроцького, поліцейського Національної поліції України Максима Дмитраш, ветерана Збройних Сил України Олега Должок та інших учасників національної збірної Нескорених.

«Спілкування з Нескореними», спецвипуск

Суспільство чекає на повернення ветеранів та ветеранок, підтримує наших захисників та захисниць, але, щоби підтримати процес їх повернення до цивільного життя та адаптаціі, ми маємо вміти говорити про бойовий досвід, спілкуватись та бачити перш за все людину, а не набуті травми.

Як поводитися, коли зустрічаєш пораненого військового? Як висловити вдячність і чи варто пропонувати гроші? Як спілкуватися, про що можна і не варто питати? Як запропонувати допомогу, аби не образити? І головне, як правильно пояснити дітям — безліч цих та інших «як» щодня турбують цивільне населення.

Відповіді на ці питання краще за них ніхто не надасть. Тому у спецвипуску Нескорені відверто поділяться власними прикладами справжньої підтримки оточуючих.

Спецвипуск створено в партнерстві з ГО «Безбар’єрність».

Фотопроєкт «Нескорені можуть все»

з 7 по 20 вересня

конкорс між Центральним та Південним залізничними вокзалами Києва

вхід вільний

Масштабний фотопроєкт, присвячений ветеранам та військовим Збройних Сил України, які захищають нашу незалежність. Представлені портрети наших героїв і героїнь надихають своїм світлом і силою незламності. На фото поруч з ними ті, хто допомагає і емоційно підтримує протягом усього шляху відновлення та реабілітації — діти, кохані, рідні і навіть домашні улюбленці.

Фотопроєкт реалізовано в партнерстві з Укрзалізницею.

Нагадаємо, нещодавно СТБ долучився до події, організатором якої стала група Starlight Media в рамках національного проекту RECOVERY. Метою проєкту, створеного Віктором та Оленою Пінчуками, є допомога тяжкопораненим військовим, зокрема реабілітація та розвиток реабілітаційної медицини. До військових, які проходять реабілітацію у столичному іноваційному центрі, завітали судді проєкту «МастерШеф», аби особисто підтримати наших захисників і захисниць і подякувати їм.

Starlight Media — перша українська медіа компанія, яка у власному бізнесі орієнтується на цілі сталого розвитку ООН, стратегію різноманіття та інклюзивності. З початку повномасштабного вторгнення Starlight Media реалізувала стратегію з підтримки ветеранів та ветеранок російсько-української війни — це перша комплексна стратегія українського бізнесу, що запроваджує систему підтримки та адвокації прав ветеранів та ветеранок на робочому місці, в продуктах компанії та суспільстві.

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