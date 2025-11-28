Проєкти
Холостяк

Video: Холостяк 14 сезон 7 випуск від 28.11.2025 частина 3 дивитись онлайн

Дивіться онлайн Холостяк 14 сезон 7 випуск частина 3 від 28.11.2025. Новий випуск Холостяк 14 сезон 7 випуск 3 частина - ефір від 28 листопада 2025 на сайті СТБ
Холостяк Сезон 14 Випуск 7 Холостяк 14 сезон випуск 7 частина 3 від 28.11.2025
Випуск 7 | 28.11.2025 | Сезон 14

Дивіться онлайн проєкт Холостяк, щоб дізнатися, чим завершиться традиційна Церемонія троянд!

Напередодні Церемонії Тарас Цимбалюк запросив на індивідуальне побачення дівчат, з якими він ще не проводив час наодинці. Разом з Оксаною Холостяк вирушить до кузні, щоб разом створити щось особливе. А пізніше Тарас разом з Олею поїде в одне з наймістичніших місць Карпат – будиночок мольфара. Що карпатський провидець розповість їм про майбутнє? Дивіться онлайн проєкт Холостяк 2025.

Дівчата створили магічні обереги – ляльки-мотанки, які зіграють важливу роль під час Церемонії троянд. Як у кожній ляльці проявилася індивідуальність кожної дівчини? Дивіться романтичний проєкт Холостяк.

Дивіться онлайн Холостяк 14 сезон – всі випуски

Дивитися онлайн: Холостяк 14 сезон 7 випуск від 28.11.2025

