Холостяк 14 сезон 7 випуск дивитись онлайн від 28.11.2025

Випуск 7 | 28.11.2025 | Сезон 14

Розкрийте таємниці українських вечорниць і дізнайтеся, з ким Тарас Цимбалюк має спільне ДНК любові! Дивіться романтичний проєкт Холостяк 14 сезон 7 випуск від 28.11.2025.

У 7 випуску проєкту Холостяк 2025 Тарас Цимбалюк разом із героїнями вирушає на вечорниці. Учасники святкування гратимуть у традиційні ігри, візьмуть участь в обрядах, танцюватимуть і ворожитимуть, щоб пізнати справжню суть вечорниць. Але найголовніше завдання тижня – дізнатися, який унікальний код кохання мають Холостяк і героїні, а також, чи буде між кимось збіг. Готові зануритися у світ дивовижних традицій? З ким Тарас Цимбалюк створюватиме музику Карпат? Дивіться онлайн проєкт Холостяк 14 сезон 7 випуск від 28.11.2025 на сайті СТБ.

Дивіться онлайн Холостяк 14 сезон – всі випуски

Дивіться онлайн Холостяк 14 сезон 6 випуск від 21.11.2025