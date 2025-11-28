Проєкти
Холостяк
Холостяк
 Зважені та щасливі
Зважені та щасливі
 МастерШеф
МастерШеф
 Супермама
Супермама
 Смак дитинства
Смак дитинства
 Серіали
Серіали
 К.О.Д
К.О.Д
 Сліпа
Сліпа
 ДНК. Свої
ДНК. Свої
 Один за всіх
Один за всіх
Всі проєкти
ru
Холостяк

Video: Холостяк 14 сезон 7 випуск від 28.11.2025 частина 2 дивитись онлайн

Дивіться онлайн Холостяк 14 сезон 7 випуск частина 2 від 28.11.2025. Новий випуск Холостяк 14 сезон 7 випуск 2 частина - ефір від 28 листопада 2025 на сайті СТБ
Дивіться також
Холостяк 14 сезон 7 випуск від 28.11.2025 частина 2 дивитись онлайн
Холостяк

Холостяк 14 сезон випуск 7 частина 1 від 28.11.2025

 Холостяк 14 сезон 7 випуск від 28.11.2025 частина 2 дивитись онлайн
Холостяк

Холостяк 14 сезон випуск 7 частина 3 від 28.11.2025

 Холостяк 14 сезон 7 випуск від 28.11.2025 частина 2 дивитись онлайн
Холостяк

Холостяк 14 сезон випуск 6 частина 1 від 21.11.2025

 Холостяк 14 сезон 7 випуск від 28.11.2025 частина 2 дивитись онлайн
Холостяк

Холостяк 14 сезон випуск 6 частина 2 від 21.11.2025

 Холостяк 14 сезон 7 випуск від 28.11.2025 частина 2 дивитись онлайн
Холостяк

Холостяк 14 сезон випуск 6 частина 3 від 21.11.2025

 Холостяк 14 сезон 7 випуск від 28.11.2025 частина 2 дивитись онлайн
Холостяк

Холостяк 14 сезон випуск 5 частина 3 від 14.11.2025
Холостяк Сезон 14 Випуск 7 Холостяк 14 сезон випуск 7 частина 2 від 28.11.2025
Випуск 7 | 28.11.2025 | Сезон 14

Дивіться онлайн проєкт Холостяк 14 сезон 7 випуск, щоб побачити, як завершилися українські вечорниці й кого Тарас Цимбалюк запросив на індивідуальне побачення.

Кожні вечорниці завершуються святковою вечерею. Героїні проєкту Холостяк вирушили на майстер-клас із ліплення сирних коників, щоб власними руками створити традиційні смаколики. Тим часом Тарас Цимбалюк запросив одну з дівчат разом приготувати страву. Що саме вони готуватимуть? Дивіться проєкт Холостяк 2025.

Після вечері Тарас запросив Іру на перше побачення, про яке вона вже давно мріяла. Холостяк вирішив провести день із нею, адже він хоче по-особливому відчути красу карпатської природи, а Іра, на його думку, неординарно відчуває навколишній світ. Як звучатиме їхній спільний саундтрек Карпат? Дивитись онлайн романтичний проєкт Холостяк.

Дивіться онлайн Холостяк 14 сезон – всі випуски

Дивитися онлайн: Холостяк 14 сезон 7 випуск від 28.11.2025

Дивитися онлайн: Холостяк 14 сезон 7 випуск 3 частина від 28.11.2025

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати