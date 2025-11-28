Холостяк 14 сезон 7 випуск від 28.11.2025 частина 2 дивитись онлайн

Випуск 7 | 28.11.2025 | Сезон 14

Дивіться онлайн проєкт Холостяк 14 сезон 7 випуск, щоб побачити, як завершилися українські вечорниці й кого Тарас Цимбалюк запросив на індивідуальне побачення.

Кожні вечорниці завершуються святковою вечерею. Героїні проєкту Холостяк вирушили на майстер-клас із ліплення сирних коників, щоб власними руками створити традиційні смаколики. Тим часом Тарас Цимбалюк запросив одну з дівчат разом приготувати страву. Що саме вони готуватимуть? Дивіться проєкт Холостяк 2025.

Після вечері Тарас запросив Іру на перше побачення, про яке вона вже давно мріяла. Холостяк вирішив провести день із нею, адже він хоче по-особливому відчути красу карпатської природи, а Іра, на його думку, неординарно відчуває навколишній світ. Як звучатиме їхній спільний саундтрек Карпат? Дивитись онлайн романтичний проєкт Холостяк.

