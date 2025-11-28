Проєкти
Холостяк

Video: Холостяк 14 сезон 7 випуск від 28.11.2025 частина 1 дивитись онлайн

Дивіться онлайн Холостяк 14 сезон 7 випуск частина 1 від 28.11.2025.
Холостяк Сезон 14 Випуск 7
Випуск 7 | 28.11.2025 | Сезон 14

Новий тиждень у проєкті Холостяк 14 сезон присвячений українським традиціям і пошуку ДНК любові! Чи допоможуть українські вечорниці знайти справжні почуття? Дізнайтеся просто зараз!

Новий день для героїнь проєкту Холостяк почався із загадкової скрині та запрошення від Тараса Цимбалюка. Виявляється, Холостяк запросив дівчат прийти на святкування українських вечорниць, а в скрині на них чекали неймовірної краси вишиті сукні. Григорій Решетник запропонує Тарасу й героїням взяти участь в обрядах, ворожіннях і інших традиціях, яких здавна дотримувалися на вечорницях у різних куточках України. Хто з дівчат готуватиме шулики, а хто прикрашатиме квітами віху? Хто разом із Холостяком готуватиме особливу страву на святкову вечерю? Дивіться онлайн проєкт СТБ Холостяк 14 сезон 7 випуск.

Дивитися онлайн: Холостяк 14 сезон 7 випуск від 28.11.2025

Дивитися онлайн: Холостяк 14 сезон 7 випуск 2 частина від 28.11.2025

