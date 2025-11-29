Холостяк 14 сезон 7 випуск: як пройшов тиждень від 28.11.2025

Атмосфера Карпат, гуцульські обряди і щирість почуттів: як пройшов сьомий випуск «Холостяк-14» від 28 листопада

Сьомий випуск романтичного реаліті «Холостяк-14» на СТБ перетворився на справжнє свято українських традицій, глибоких розмов і несподіваних рішень. Атмосфера Карпат, гуцульські обряди, тепло вишиванок і щирість почуттів — усе це створило тиждень «ДНК Любові», який запам’ятається глядачам особливою енергією. Як пройшов 7 випуск «Холостяк-14» від 28.11.2025 – читайте на СТБ.

На початку тижня до дівчат завітав ведучий проєкту Григорій Решетник — не з порожніми руками, а з узваром, сирними кониками та традиційною карпатською випічкою.

«Дівчата, ми з вами у серці Карпат. Тут усе говорить про силу наших традицій, силу нашого коріння. Тому я хочу, щоб цей тиждень став для вас і для Тараса тижнем “ДНК Любові”», — оголосив Гриша.

Разом зі смаколиками дівчата отримали й запрошення на побачення з підписом: «Гуцулко Ксеню, я тобі на трембіті, лиш одній в цілім світі, розкажу про любов».

Попри надію Оксани на індивідуальну зустріч, Тарас вирішив розпочати тиждень великими українськими гуляннями для всіх героїнь.

«Я запропонував дівчатам спільні гуляння. В українських костюмах та вишиванках. А головне – з українськими традиціями», — зазначив Холостяк.

У вишитих сукнях та з піднесеним настроєм дівчата разом із Тарасом вирушили на етнічну локацію серед карпатських гір. Там їх зустрів Гриша та оголосив початок українських вечорниць:

«Сьогодні ми будемо знайомитися з обрядами всієї України. Щоб ви відчули, що таке справжні українські вечорниці», – сказав Гриша.

Все почалося із західноукраїнського обряду — на вечорниці запросили гуцула пана Юрія, який заграв на трембіті та дав героям спробувати себе в ролі трембітарів.

Далі перейшли до традиції на Маковія — встановлення віхи та її прикрашання. Тарас і Настя готували гарбуз і розмовляли наодинці, а інші героїні збирали квіти, мололи мак та робили шулики. Потім всі разом встановили віху та продовжили святкування із музиками.

Наступним був обряд Київщини, Житомирщини, Волині та Поділля: під мелодію українських регіонів дівчата ставали у коло, передавали віночок одна одній, а з тією, на кому зупинялася музика, Тарас танцював.

Після танців Холостяк запросив на приватне спілкування Надін. Вони обговорили минулу церемонію троянд, ревнощі в стосунках, роботу та багато особистих тем. Наприкінці між ними стався ніжний поцілунок.

А пізніше на вечорницях герої знайомились з традицією на свято Андрія — кусання калити. Герої по черзі мали вкусити калиту з максимально серйозним обличчям — адже за повірʼям той, хто не посміхнеться – скоро одружиться. Першим був Тарас, і йому це вдалося.

Після калити Тарас запросив на особисту розмову Валерію.

«Вона зацікавлена будувати стосунки, але їй потрібен час, щоб розслабитися і показати себе», — сказав Холостяк.

У відвертій розмові Валерія зізналася, що розкривається лише тоді, коли відчуває сильну зацікавленість чоловіка. «Я маю певну позицію, що змагатись за увагу чоловіка не буду», — пояснила вона.

А Тарас щиро розповів, що відчуває між ними «енергетичну стіну», і він не бачить, що дівчина готова відкриватися у стосунках. У результаті розмови Холостяк прийняв складне рішення – попрощатися з Валерією просто посеред вечорниць.

«Бажаю тобі знайти кохання, якщо навіть не на проєкті, то поза ним», – сказала Валерія на прощання.

Повернувшись до дівчат, Тарас повідомив іншим героїням, що Валерія покинула проєкт. А Гриша запропонував для розрядки зіграти в гру зі Слобожанщини — «Гра в Панаса», де Тарас мав із заплющеними очима вгадати, яка дівчина вигукнула яку фразу.

А вже під вечір Холостяк вирішив виконати прохання Іри, яка хотіла разом з Холостяком приготувати якусь страву. Їхнє спілкування під час приготування фаршу для яєць на вечерю було дуже теплим і невимушеним. Вони говорили про фінанси, життя, обговорювали особисті питання. Розмова вийшла легкою та щирою.

Поки Іра була з Тарасом, інші дівчата вчилися створювати сирних коників на майстер-класі у пані Ольги.

Після такого активного дня, усі герої відправились на спільну вечерю: багато спілкувалися, смакували традиційні карпатські страви та пили наливки. Наприкінці вечора Тарас сказав: «Ірочка, а з тобою ми побачимося завтра».

Наступного дня Ірочку чекало перше індивідуальне побачення з Тарасом серед карпатських лісів.

«Сьогодні в нас побачення про спільне відчуття Карпат. І я хочу зробити це з Ірою, бо вона по-особливому відчуває цей світ», — пояснив Тарас.

Холостяк приніс із собою бум-мікрофон і запропонував записати «саундтрек Карпат».

Спершу вони записали звук струмка, потім вирішили прогулятися лісом та натрапили на «лісову бібліотеку», тому записали ще й звуки перегортання сторінок. Також записували звуки вітру, пташок, грому, кроків, обіймів, стук серця та… поцілунку. Під час прогулянки вони багато розмовляли та ділилися ідеями, які ще звуки можна записати для саундтреку Карпат.

Побачення було дуже щире та глибоке — вони говорили про дитинство, емоції, переживання та майбутнє. Завершили день у спа-комплексі, де відпочивали після насиченого дня та багато спілкувалися на особисті теми.

Поки Іра була на побаченні, на дівчат очікувала чергова сесія «Жіночого клубу», яка пройшла під назвою – «ДНК Дитинства». Разом із запрошеною експерткою героїні говорили про емоційні спогади та дитячий досвід, який впливає на стосунки. Сесія допомогла дівчатам вивільнити свої дитячі травми, які заважали побудувати екологічні стосунки.

Наступне запрошення на побачення отримала Оксана.

«Кажуть, полум’я або руйнує, або загартовує», – написав Тарас в записці.

Побачення відбулося в кузні — Холостяк і Оксана разом кували металеве серце. Після цього вони пили чай і багато говорили про важливе: прояв емоцій, сім’ю, дратівливі риси партнера та майбутнє. Пара провела глибоку й емоційну розмову.

А поки Тарас був в кузні з Оксаною, інші дівчата відправились на майстер-клас від художниці Анни. Дівчата мали вином намалювати енергію, яку кожна відчуває до Холостяка.

А наступною на побачення з Тарасом відправилась фітнес-тренерка Оля.

«Карпати для мене – дуже красиве місце, яке асоціюється з казкою. Я можливо не дуже вірю в українську міфологію, але вона дуже красива. Тому сьогодні хочу відчути з тобою цю тему Карпат», — сказав Тарас на початку побачення.

Холостяк та Оля відвідали справжнього карпатського мольфара, поставили йому важливі запитання, отримали поради та пройшли обряд на захист від негараздів.

Потім вони вирушили на пікнік на схилах Карпат, де розмова вийшла глибокою та непростою. Оля розповіла про свої минулі стосунки, дітей, сімейні переживання та колишнього чоловіка.

А поки Тарас був на побаченні з Олею, інші героїні завітали в гості до місцевої жительки, яка навчила їх робити сильний магічний оберіг – Ляльку-мотанку.

