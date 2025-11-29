Хто покинув Холостяк 14 у 7 випуску від 28.11.2025: хто не отримав троянду

Хто покинув «Холостяк-14» у 7 випуску від 28.11.2025

Сьомий тиждень на проєкті став одним із найемоційніших у сезоні. Українські вечорниці в серці Карпат, глибокі розмови, внутрішні переживання і несподівані рішення — саме так минув сьомий епізод «Холостяк-14» на СТБ. Для когось цей тиждень став кроком до зближення з Тарасом, а для когось — завершенням історії на проєкті. Як минула Церемонія троянд і хто покинув «Холостяк-14» у 7 випуску від 28.11.2025 — читайте на СТБ.

На початку тижня Тарас разом із героїнями вирушив на справжні українські вечорниці в Карпатах. Серед музики, трембіти, традиційних обрядів та сміху Холостяк запросив на особисту розмову Валерію.

«Вона зацікавлена будувати стосунки, але їй потрібен час, щоб розслабитися і показати себе», — пояснив Тарас.

У щирій розмові Валерія зізналася, що розкривається лише тоді, коли відчуває сильний інтерес до себе з боку чоловіка:

«Я маю певну позицію, що змагатись за увагу чоловіка не буду», — сказала дівчина.

Тарас, своєю чергою, поділився, що відчуває між ними «енергетичну стіну», яка не дозволяє їхнім стосункам розвиватись. Він не бачить готовності Валерії рухатися назустріч — і тому прийняв непросте рішення попрощатися з нею просто на вечорницях на початку тижня.

«Бажаю тобі знайти кохання, якщо навіть не на проєкті, то поза ним», — сказала Валерія на прощання.

А фінал тижня вразив героїнь ще більше. Церемонія троянд пройшла в неймовірно мальовничій локації — посеред природи, поруч із гірським водоспадом. На столику лежали п’ять троянд, а дівчат залишилося семеро. Втім здивування у героїнь викликала не лише кількість троянд, а й поява на Церемонії ведучого проєкту Григорія Решетника. Він повідомив героїням, що Тараса на цій Церемонії не буде.

«Зараз до нього приїхала швидка, аби надати допомогу», — повідомив Гриша і пояснив, що Холостяк фізично не може бути присутнім сьогодні на Церемонії троянд.

Проте на прохання Тараса, Гриша виконав усе, що мав зробити сам Холостяк на Церемонії. Григорій увімкнув трек, який Іра та Тарас записували під час свого побачення в Карпатах. Ірочка розчулилася, а от інші дівчата сприйняли композицію не надто тепло.

Також Гриша передав Насті подарунок від Холостяка — браслет із підвіскою.

А ще ведучий проєкту несподівано повідомив:

«В Тараса є питання до Оксани та Олі, тому ви зустрінетесь на першому побаченні наступного тижня. Там вирішиться, хто з вас продовжить свою історію з Тарасом».

П’ять троянд на столику були призначені для Іри, Надін, Насті, Ірини та Дарʼї — саме вони гарантовано продовжують свій шлях у проєкті.

Тож у 7 випуску «Холостяк-14» від 28.11.2025 проєкт покинула лише Валерія Жуковська.

Як мине побачення Тараса, Оксани та Олі — і хто з дівчат продовжить свою історію з Холостяком — дізнаємося вже у 8 випуску «Холостяк-14» наступної пʼятниці о 19:00 на СТБ.

