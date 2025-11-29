Хто покинув Холостяк 14 у 7 випуску від 28.11.2025: хто не отримав троянду

Проєкти
Холостяк

Хто покинув «Холостяк-14» у 7 випуску від 28.11.2025

29.11.2025

Сьомий тиждень на проєкті став одним із найемоційніших у сезоні. Українські вечорниці в серці Карпат, глибокі розмови, внутрішні переживання і несподівані рішення — саме так минув сьомий епізод «Холостяк-14» на СТБ. Для когось цей тиждень став кроком до зближення з Тарасом, а для когось — завершенням історії на проєкті. Як минула Церемонія троянд і хто покинув «Холостяк-14» у 7 випуску від 28.11.2025 — читайте на СТБ. 

Холостяк-14 7 випуск

Хто покинув «Холостяк-14» у 7 випуску від 28.11.2025 

На початку тижня Тарас разом із героїнями вирушив на справжні українські вечорниці в Карпатах. Серед музики, трембіти, традиційних обрядів та сміху Холостяк запросив на особисту розмову Валерію.

«Вона зацікавлена будувати стосунки, але їй потрібен час, щоб розслабитися і показати себе», — пояснив Тарас.

У щирій розмові Валерія зізналася, що розкривається лише тоді, коли відчуває сильний інтерес до себе з боку чоловіка:

«Я маю певну позицію, що змагатись за увагу чоловіка не буду», — сказала дівчина.

Холостяк-14 7 випуск

Тарас, своєю чергою, поділився, що відчуває між ними «енергетичну стіну», яка не дозволяє їхнім стосункам розвиватись. Він не бачить готовності Валерії рухатися назустріч — і тому прийняв непросте рішення попрощатися з нею просто на вечорницях на початку тижня.

«Бажаю тобі знайти кохання, якщо навіть не на проєкті, то поза ним», — сказала Валерія на прощання.

Холостяк-14 7 випуск

Холостяк-14 7 випуск

А фінал тижня вразив героїнь ще більше. Церемонія троянд пройшла в неймовірно мальовничій локації — посеред природи, поруч із гірським водоспадом. На столику лежали п’ять троянд, а дівчат залишилося семеро. Втім здивування у героїнь викликала не лише кількість троянд, а й поява на Церемонії ведучого проєкту Григорія Решетника. Він повідомив героїням, що Тараса на цій Церемонії не буде. 

«Зараз до нього приїхала швидка, аби надати допомогу», — повідомив Гриша і пояснив, що Холостяк фізично не може бути присутнім сьогодні на Церемонії троянд.

Хто покинув Холостяк 14 у 7 випуску від 28.11.2025: хто не отримав троянду

Проте на прохання Тараса, Гриша виконав усе, що мав зробити сам Холостяк на Церемонії. Григорій увімкнув трек, який Іра та Тарас записували під час свого побачення в Карпатах. Ірочка розчулилася, а от інші дівчата сприйняли композицію не надто тепло.

Також Гриша передав Насті подарунок від Холостяка — браслет із підвіскою.

Настя - героїня Холостяк 14

А ще ведучий проєкту несподівано повідомив:

«В Тараса є питання до Оксани та Олі, тому ви зустрінетесь на першому побаченні наступного тижня. Там вирішиться, хто з вас продовжить свою історію з Тарасом».

П’ять троянд на столику були призначені для Іри, Надін, Насті, Ірини та Дарʼї — саме вони гарантовано продовжують свій шлях у проєкті.

Холостяк-14 7 випуск

Тож у 7 випуску «Холостяк-14» від 28.11.2025 проєкт покинула лише Валерія Жуковська.

Валерія Жуковська - Холостяк 14

Як мине побачення Тараса, Оксани та Олі — і хто з дівчат продовжить свою історію з Холостяком — дізнаємося вже у 8 випуску «Холостяк-14» наступної пʼятниці о 19:00 на СТБ.

Читайте більше цікавих новин в Instagram та Telegram СТБ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

