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Холостяк

Тиждень елегантності та емоційності: що буде в 6 випуску проєкту «Холостяк»-12?

30.11.2022

2 грудня на телеканалі СТБ вийде 6 випуск романтичного реаліті «Холостяк»-12. Історії побудови стосунків та романтичні пригоди у Дубаї тривають. Алекс підготував дівчатам багато сюрпризів і побачень. Чим здивує і запам’ятається 6 випуск реаліті «Холостяк»-12? Не пропустіть у п’ятницю о 19:00 на СТБ!

Чим здивує 6 випуск Холостяк від 02.12.2022

На побаченнях у Дубаї Алекс вирішить перевірити рівень довіри. Холостяк підготує зустрічі, на яких буде тісна взаємодія. Мета одна: побачити, з ким відбудеться «контакт», а з ким ні. Вікторія у ролі господині готелю підготує для суперниць незвичайні правила. 

Більше на тему: Особистий архів Алекса Топольського: ексклюзивні фото 5 випуску проєкту «Холостяк»-12

Також у 6 випуску ви дізнаєтеся:

  • Які правила встановить дівчатам господиня-акторка?
  • Який сюрприз приготує Алекс Олександрі на індивідуальному побаченні?
  • Що суперниці анонімно розкажуть одна про одну?
  • Яка дівчина несподівано розкриється наодинці з Холостяком?
  • Хто забажає залишити проєкт? І що саме стане причиною емоційного зриву? 

Чим здивує 6 випуск Холостяк від 02.12.2022

Чим здивує 6 випуск Холостяк від 02.12.2022

Більше на тему: Холостяк 12: хто залишив проєкт у 5 випуску?

Не пропустіть уже 02.12.2022 6 випуск романтичного реаліті «Холостяк»-12. Вмикайте телеканал СТБ о 19:00. 

Проєкт було відзнято до 24 лютого 2022 року.

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