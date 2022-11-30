Тиждень елегантності та емоційності: що буде в 6 випуску проєкту «Холостяк»-12?

2 грудня на телеканалі СТБ вийде 6 випуск романтичного реаліті «Холостяк»-12. Історії побудови стосунків та романтичні пригоди у Дубаї тривають. Алекс підготував дівчатам багато сюрпризів і побачень. Чим здивує і запам’ятається 6 випуск реаліті «Холостяк»-12? Не пропустіть у п’ятницю о 19:00 на СТБ!

На побаченнях у Дубаї Алекс вирішить перевірити рівень довіри. Холостяк підготує зустрічі, на яких буде тісна взаємодія. Мета одна: побачити, з ким відбудеться «контакт», а з ким ні. Вікторія у ролі господині готелю підготує для суперниць незвичайні правила.

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Також у 6 випуску ви дізнаєтеся:

Які правила встановить дівчатам господиня-акторка?

Який сюрприз приготує Алекс Олександрі на індивідуальному побаченні?

Що суперниці анонімно розкажуть одна про одну?

Яка дівчина несподівано розкриється наодинці з Холостяком?

Хто забажає залишити проєкт? І що саме стане причиною емоційного зриву?

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Не пропустіть уже 02.12.2022 6 випуск романтичного реаліті «Холостяк»-12. Вмикайте телеканал СТБ о 19:00.

Проєкт було відзнято до 24 лютого 2022 року.

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