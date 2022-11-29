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Холостяк

Особистий архів Алекса Топольського: ексклюзивні фото 5 випуску проєкту «Холостяк»-12

29.11.2022

Редакція STB.UA продовжує ділитися найцікавішим. Те, що залишається за кадром, а інколи навіть у телефонах команди або самого Холостяка. Тож на цей раз показуємо фото головного героя Алекса Топольского. На згадку, про палкий тиждень на проєкті «Холостяк».  

Ексклюзивні фото 5 випуску проєкту Холостяк-12

Більше на тему: Холостяк 12: хто залишив проєкт у 5 випуску?

У 5 випуску проєкту «Холостяк»-12 Алекс запросив учасниць у Дубай. Саме тут, де панує арабська колоритна атмосфера, дівчата змогли розкритися з нової сторони. Дехто навіть встиг посваритися на коктейльній вечірці, де був присутній сам Холостяк.

Ексклюзивні фото 5 випуску проєкту Холостяк-12

Ексклюзивні фото 5 випуску проєкту Холостяк-12

Наприкінці тижня кожна дівчина могла донести власну позицію, ба більше пояснити, чому може інколи бути такою нестримною. А поки розгортаються пристрасті, ділимося фото Алекса в очікуванні Церемонії.

Ексклюзивні фото 5 випуску проєкту Холостяк-12

Багато дівчат — багато емоцій. Різний Алекс в одному ракурсі.

Ексклюзивні фото 5 випуску проєкту Холостяк-12

Ексклюзивні фото 5 випуску проєкту Холостяк-12

Селфі — те, без чого складно уявити будь-яку подорож. 

Ексклюзивні фото 5 випуску проєкту Холостяк-12

Ексклюзивні фото 5 випуску проєкту Холостяк-12

Побачення у Дубаї продовжуються. Вже наступного тижня Холостяк продовжить будувати стосунки у романтичному реаліті. 

Ексклюзивні фото 5 випуску проєкту Холостяк-12

Не пропустіть уже цієї п’ятниці, 2 грудня, 6 випуск проєкту «Холостяк»-12!

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