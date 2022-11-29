Особистий архів Алекса Топольського: ексклюзивні фото 5 випуску проєкту «Холостяк»-12

Редакція STB.UA продовжує ділитися найцікавішим. Те, що залишається за кадром, а інколи навіть у телефонах команди або самого Холостяка. Тож на цей раз показуємо фото головного героя Алекса Топольского. На згадку, про палкий тиждень на проєкті «Холостяк».

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У 5 випуску проєкту «Холостяк»-12 Алекс запросив учасниць у Дубай. Саме тут, де панує арабська колоритна атмосфера, дівчата змогли розкритися з нової сторони. Дехто навіть встиг посваритися на коктейльній вечірці, де був присутній сам Холостяк.

Наприкінці тижня кожна дівчина могла донести власну позицію, ба більше пояснити, чому може інколи бути такою нестримною. А поки розгортаються пристрасті, ділимося фото Алекса в очікуванні Церемонії.

Багато дівчат — багато емоцій. Різний Алекс в одному ракурсі.

Селфі — те, без чого складно уявити будь-яку подорож.

Побачення у Дубаї продовжуються. Вже наступного тижня Холостяк продовжить будувати стосунки у романтичному реаліті.

Не пропустіть уже цієї п’ятниці, 2 грудня, 6 випуск проєкту «Холостяк»-12!

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